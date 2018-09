Εκατοντάδες συλλήψεις εργατών στην Κωνσταντινούπολη

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 600 εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες εργασίας στο νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο πρόκειται να ανοίξει τον επόμενο μήνα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης χιλιάδων εργαζομένων που διαμαρτύρονταν τόσο για τις συνθήκες εργασίας και τα αυξανόμενα εργατικά ατυχήματα όσο και για μη καταβολή των μισθών τους.

Ένας από τους διαδηλωτές δήλωσε στο δίκτυο Evrensel ότι τις τελευταίες δύο μέρες δύο συνάδελφοί του έπεσαν από την οροφή και ο ένας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

«Οι συνθήκες εργασίας μας είναι φρικτές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αυτή την εβδομάδα δύο λεωφορεία που μεταφέρουν εργάτες στα εργοτάξια συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άτομα.

Workers at third #Istanbul airport are protesting to improve working conditions on the jobsite #ProtestoEdiyorum @labourstart @labournet_de @labornotes @USILive pic.twitter.com/2fBu45v7wC

— Biçda (@bicda) 14 Σεπτεμβρίου 2018