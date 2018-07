«Είσαι ανεπιθύμητος» λένε χιλιάδες Λονδρέζοι

Χιλιάδες κόσμου έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Λονδίνου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κρατώντας πλακάτ με ευφάνταστα μηνύματα που στηλιτεύουν τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το «παρών» στο μεγάλο συλλαλητήριο, σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

«Dump Trump» (Να ξεφορτωθούμε τον Τραμπ), «Κράτα τα μικροσκοπικά χέρια σου μακριά από τα δικαιώματα των γυναικών» αλλά και «Κάτω τα μικροσκοπικά σου χέρια απ' τη βασίλισσα μας» ήταν μερικά απ' τα συνθήματα που ακούστηκαν ή εθεάθησαν σε πλακάτ.

Here’s @DocChrisKing in action being interviewed by the International Observatory of Human Rights whilst participating in the Trump Protest March.



We’ll keep an eye out @ObservatoryIHR and keep up the excellent work . #TrumpVisitUK #TrumpProtests pic.twitter.com/lM9O8dGwed — Susan J Mumford (@susanjmumford) 13 Ιουλίου 2018

Not so sure that the people in the UK really do like a sexist, racist, bigot, cheating liar #TrumpProtest #TrumpBaby #DumpTrump#TrumpVisitUK pic.twitter.com/PKzIk9WgAm — Armin Ganguly (@RIBA_architect) 13 Ιουλίου 2018

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, ένα τεράστιο μπαλόνι, σε σχήμα μωρού που απεικόνιζε τον Τραμπ, αφέθηκε ελεύθερο στον ουρανό του Λονδίνου.

AP Photo/Matt Dunham

Την ίδια ώρα διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε άλλες μεγάλες πόλεις στη χώρα, ενώ εκατοντάδες έχουν συγκεντρωθεί και έξω απ' το δημαρχείο του Μπέλφαστ σύμφωνα με το Press Asssociation. «Το Μπέλφαστ λέει όχι στον Τραμπ», «Ντόναλντ Τραμπ μην ξανάρθεις» είναι μερικά απ' τα συνθήματα που κυριαρχούν.

Ο Τραμπ θα μείνει πάντως σήμερα μακριά από τις διαδηλώσεις, καθώς οι συναντήσεις του με την Μέι και τη βασίλισσα Ελισάβετ είναι προγραμματισμένες εκτός Λονδίνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έφθασε την Πέμπτη στη Βρετανία, δήλωσε στην εφημερίδα Sun ότι οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις εναντίον του στην πρωτεύουσα και σε άλλες βρετανικές πόλεις, τον έκαναν να αισθανθεί ανεπιθύμητος και γι αυτό τον λόγο αποφεύγει το Λονδίνο όσο μπορεί. «Φαντάζομαι ότι όταν φουσκώνουν αερόστατα για να με κάνουν να αισθανθώ ανεπιθύμητος δεν υπάρχει για μένα κανένας λόγος να πάω στο Λονδίνο», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα. Μετά όμως έκανε λόγο για fake news.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, δεν διαμαρτύρονται όλοι κατά της παρουσίας του Τραμπ στο Λονδίνο. Μια αντιδιαδήλωση, υπέρ του Τραμπ, είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο. Η πορεία θα ξεκινήσει έξω απ' την αμερικανική πρεσβεία στη νότια όχθη του Τάμεση και θα κινηθεί προς την πρωθυπουργική κατοικία της οδού Ντάουνινγκ Στριτ.