Είναι ντροπή οι δηλώσεις Πάκου

Σκληρή κριτική από τα μέσα ασκούν στις προκλητικές και αντιδημοκρατικές δηλώσεις του προέδρου της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών Δημοσθένη Πάκου τα μέλη της κίνησης αστυνομικών PASSPORT (Police Activists for Solidary Societies against Poverty and Racist Threat - Αστυνομικοί ακτιβιστές για κοινωνίες αλληλεγγύης ενάντια στη φτώχεια και τη ρατσιστική απειλή).

Με μια ανακοίνωση που έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς προέρχεται από εν ενεργεία αστυνομικούς, η κίνηση PASSPORT εκφράζει την ντροπή της για τις δηλώσεις του συνδικαλιστή αστυνομικού με τις οποίες επιχείρησε να υπερασπιστεί τη βία της ομάδας ΔΙΑΣ απέναντι στον αιμόφυρτο Ζακ Κωστόπουλο την ώρα που ψυχορραγούσε, και διαψεύδει τον ισχυρισμό πως παρόμοιες πρακτικές προβλέπονται στα αστυνομικά εγχειρίδια, υπενθυμίζοντας τον κώδικα δεοντολογίας του αστυνομικού.

Η κίνηση, που έχει και στο παρελθόν στραφεί εναντίον ρατσιστικών αστυνομικών πρακτικών που στρέφονται κατά Ρομά, προσφύγων και ΛΟΑΤΚΙ, ζητά λογοδοσία και έλεγχο των αστυνομικών, «αναγκαία συνθήκη για τον εκσυγχρονισμό και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της αστυνομίας» και τονίζει «την αναγκαιότητα εμείς οι αστυνομικοί να λειτουργούμε χωρίς στερεότυπα και σε καμία περίπτωση να μη γινόμαστε φορείς ρατσιστικών αντιλήψεων και πρακτικών, γιατί από τις ενέργειές μας πολλές φορές εξαρτάται το μέλλον και η ίδια η ζωή ανθρώπων».

«Χωρίς να προδικάζουμε τι έχει προηγηθεί, θέλουμε να θυμίσουμε τι περιγράφει ο κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού: “Κατά τη σύλληψη ενεργεί με σύνεση και σταθερότητα, τηρεί άψογη συμπεριφορά και αποφεύγει κάθε πράξη που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του συλληφθέντος και γενικά να προσβάλλει την αξιοπρέπειά του. Χρησιμοποιεί την απολύτως αναγκαία βία και δεσμεύει τον συλληφθέντα μόνον όταν αντιδρά βίαια ή είναι ύποπτος φυγής”. Και αναρωτιόμαστε, θα ’ναι πάντα ο “ευάλωτος”, ο “ξένος”, ο “άλλος”, ύποπτος φυγής και η “βίαιη” αντίδραση χαρακτηριστική δυνητικά συμπεριφορά του; Η τιμή και η υπόληψη αφορά άραγε όλους;

Ως αστυνομικοί προβληματιζόμαστε για το γεγονός ότι το αγαθό της ασφάλειας, όπως αυτό παρέχεται στους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας, πρώτιστα και κύρια αφορά τους “σωστούς πολίτες”, τις “σωστές” συμπεριφορές, όπως το σωστό ορίζεται με κοινωνικούς κανόνες (μαγαζάτορας, ιδιοκτήτης, οικογενειάρχης, στρέιτ CIS άντρας, εργαζόμενος, ευκατάστατος). Oσοι περισσεύουν δεν έχουν το δικαίωμα, ή τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό, να απολαύουν έννομης προστασίας.

Κι αυτό δυστυχώς αποτυπώνεται και στην απόκριση των διωκτικών και δικαστικών αρχών, όταν ένας εκ των εμπλεκομένων τυγχάνει “παρίας”. Ενστικτωδώς κι ανεξαρτήτως των πραγματικών περιστατικών, θα χειροπεδηθεί πρώτος, θα τύχει απαξίας σε πολλές περιπτώσεις, βίας σε κάποιες άλλες, ενώ αν βρεθεί στη θέση του θύματος υπάρχει το ενδεχόμενο οι σε βάρος του πράξεις να μην τύχουν της δέουσας διερεύνησης.

Μας προκαλούν ντροπή οι δηλώσεις του προέδρου της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, γιατί η λογική τού “έτσι είναι και σε όποιον αρέσει”, όταν αφορά παρωχημένες και αναχρονιστικές λογικές και πρακτικές, βάζει ταφόπλακα στη βούληση της κοινωνίας για ισονομία, δικαιοσύνη και είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης αντιδημοκρατική, αφού θέτει το επάγγελμά μας και τη λειτουργία μας ως κρατικών λειτουργών εκτός κοινωνικής λογοδοσίας» σημειώνουν.

Διεθνής Αμνηστία – ΕλΕΔΑ: «Εμάς δεν μας αρέσει!» «Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με το τέρας», δηλώνει η Διεθνής Αμνηστία, που ανακοινώνει ότι θα αναλάβει δράση ώστε να διασφαλιστεί ενδελεχής, διαφανής και ουσιαστική έρευνα για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η διεθνής οργάνωση κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων πλατιών κοινωνικών ομάδων, την οποία εντοπίζει στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη σε πολλές περιπτώσεις ο δημόσιος διάλογος μετά τη δολοφονία, και υπογραμμίζει ότι «η επίθεση στον αδύναμο, τα στερεότυπα για την εικόνα του Αλλου, ο φόβος του διαφορετικού, ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση αποτελούν φαινόμενα που δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν ανεκτά στην κοινωνία μας». «Εμάς, δεν μας αρέσει!» διαμηνύει η Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον πρόεδρο της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, η οποία εκτιμά ότι η τοποθέτηση του συνδικαλιστή «προδίδει ότι το αίσθημα ατιμωρησίας και έλλειψης λογοδοσίας εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο στην αστυνομία». Η Ενωση τονίζει ότι «η έρευνα (ποινική και διοικητική) θα πρέπει να στραφεί και σε αυτή την πλευρά της υπόθεσης και –κυρίως– θα πρέπει να επανεξεταστούν ριζικά οι πρακτικές αυτές που εμάς δεν μας αρέσουν και –αυτό είναι το σημαντικό– είναι ασύμβατες με μια δημοκρατική λειτουργία της αστυνομίας». Η Ενωση τονίζει ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται για μια άλλη ρύθμιση, που θα διευρύνει τα όρια της νόμιμης άμυνας, νομοτελειακά οδηγούν σε καταστάσεις όπως αυτή που είδαμε μπροστά στη σπασμένη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου της οδού Γλάδστωνος. «Δεν νομίζουμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει να ωφεληθεί σε κάτι από μια τέτοια εξέλιξη· για την ακρίβεια έχουμε την πεποίθηση ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Τα υπαρκτά ζητήματα εγκληματικότητας αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μόνο από τα όργανα της συντεταγμένης πολιτείας, όχι με μεθόδους Αγριας Δύσης», υπογραμμίζει.