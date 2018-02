Είκοσι μία φιξιόν και δεκατρία ντοκιμαντέρ στο νήμα

Μπαίνει η άνοιξη, ήρθε η εποχή για τα μοναδικά μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία της χώρας μας που, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, απονέμονται από σώματα ειδικών, δηλαδή ανεξάρτητες Κινηματογραφικές Ακαδημίες. Τα δικά μας εδώ και χρόνια απονέμει η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, λέγονται Ιρις και φέτος θα δοθούν στις 23 Απριλίου, όπως πάντα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Τα μέλη της Ακαδημίας ήδη ξεκίνησαν να βλέπουν τις ταινίες που κατέθεσαν αίτηση. Μετά από μυστική ψηφοφορία θα καταλήξουν στις υποψηφιότητες (nominations) σε κάθε κατηγορία, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 21 Μαρτίου. Μόνο ένα βραβείο δεν θα απονεμηθεί φέτος, σε ταινία animation, γιατί υποβλήθηκε μόνο μία και αναγκαστικά θα διαγωνιστεί ως ταινία μυθοπλασίας.

«Το τελευταίο σημείωμα», του Παντελή Βούλγαρη |

Είκοσι μία ταινίες μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, δεκατρία ντοκιμαντέρ και τριάντα τρεις ταινίες μικρού μήκους έχουν κάνει αίτηση.

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας: «Αγκάθι» του Γαβριήλ Τζάφκα, «Γυναίκες που περάσατε από δω» του Σταύρου Τσιώλη, «Επαφή» του Τώνη Λυκουρέση, «Η επιφάνεια των πραγμάτων» της Νάνσυς Μπινιαδάκη, «Η τέχνη καταστρέφει» του Νίκου Κορνήλιου, «Ιερόσυλοι» της Μάρσας Μακρή, «Μπλε βασίλισσα» του Αλέξανδρου Σιπσίδη, «Ο γιος της Σοφίας» της Ελίνας Ψύκου, «Πολυξένη» της Δώρας Μασκλαβάνου, «Ρόζμαρι» του Αδωνι Φλωρίδη, «Τζαμάικα» του Ανδρέα Μορφονιού, «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, «Do it yourself» του Δημήτρη Τσιλιφώνη, «Happy birthday» του Χρίστου Γεωργίου, «Lines» του Βασίλη Μαζωμένου, «Love me not» του Αλέξανδρου Αβρανά, «People» του Παύλου Ιορδανόπουλου, «Success story» του Νίκου Περάκη, «THEOX» του Γιώργου Νικόπουλου, «Too much info clouding over my head» του Βασίλη Χριστοφιλάκη και «USSAK» του Κυριάκου Κατζουράκη.

Ντοκιμαντέρ: «Εγώ, ο άλλος άνθρωπος» των Λουκά Αγέλαστου και Σπυριδούλας Γκούσκου, «Ελαίας δρόμοι» της Ελένης Βλάσση, «Εξόριστος, Falah Ghati» του Χρήστο Ν. Καρακάση, «Η μεγάλη ουτοπία» του Φώτου Λαμπρινού, «Με ανοιχτά φτερά» της Βίβιαν Παπαγεωργίου,«Με λνε Γιώργο» της Κωνσταντίνας Τσαπρούνη, «Ο μεγάλος περίπατος της Αλκης» της Μαργαρίτας Μαντά, «Στρίγγλες» του Αγγελου Κοβότσου, «Της πατρίδας μου η σημαία» του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, «Dolphin man» του Λευτέρη Χαρίτου, «Feeling at home» των Ηούς Χαβιαρά και Μιχάλη Καστανίδη, «The extra mile» της Βικτώριας Βελλοπούλου,«Village Potemkin» του Δομίνικου Ιγνατιάδη.