Έγραφε για συζυγοκτόνους και συνελήφθη για τον φόνο του άντρα της

Βγαλμένη από ταινία ακούγεται η ιστορία μιας Αμερικανίδας συγγραφέα, που τις τελευταίες μέρες απασχολεί τον Τύπο, αλλά όχι για τη δουλειά της.

Η Nancy Crampton-Brophy, μια μυθιστοριογράφος που μεταξύ άλλων έχει γράψει δοκίμιο με τίτλο «Πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου» (How to Murder Your Husband) συνελήφθη για τη δολοφονία του συζύγου της, την περασμένη εβδομάδα.

Η αστυνομία του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε πως η 68χρονη συνελήφθη στο σπίτι της, τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του συζύγου της Daniel Brophy, που εργαζόταν ως δάσκαλος μαγειρικής.

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς στο Ινστιτούτο Μαγειρικής στο Όρεγκον.

Πριν από λίγες μέρες η 68χρονη ο συνελήφθη κατηγορούμενη για τη δολοφονία του και για παράνομη οπλοκατοχή και οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς εγγύηση. Όπως γράφει η Washington Post δεν έφερε ενστάσεις, ενώ ο δικηγόρος της αρνήθηκε να κάνει σχόλια.

Η συγγραφέας, δε, ξεκάθαρα είχε μια κλίση σε αυτή τη θεματολογία αφού γενικά έγραφε κυρίως για σχέσεις που δεν πήγαιναν καλά. Στο βιβλίο «The Wrong Cop» γράφει για μια γυναίκα που περνούσε κάθε μέρα του γάμου της κάνοντας σκέψεις για το πώς να σκοτώσει τον σύζυγό της.

Στο «The Wrong Husband» («Ο λάθος σύζυγος») μιλάει για μια γυναίκα που προσποιείται ότι είναι νεκρή στην προσπάθειά της να ξεφύγει απ' τον βίαιο άντρα της.

Μέχρι που στο δοκίμιο «Πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου» περιγράφει και πώς να γλιτώσει απ' αυτόν. Το εν λόγω κείμενο γράφτηκε βέβαια αρκετά παλιά, τον Νοέμβριο του 2011, στο μπλογκ «See Jane Publish».