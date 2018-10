«Εγώ ήμουν τυχερή και γλίτωσα»

Η Νάντια Μουράντ, μία κοπέλα που αιχμαλωτίστηκε από τον ISIS για να γίνει σκλάβα του σεξ, δραπέτευσε και έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, είναι η φετινή κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης. Η 24χρονη Γιεζίντι είχε επισκεφθεί στο παρελθόν την Ελλάδα δύο φορές και είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 Οκτωβρίου 2018