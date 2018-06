Έγινε της... (Νότιας) Κορέας, νοκ-άουτ οι Γερμανοί

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-0

Η μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ ήρθε από το Καζάν. Η Νότια Κορέα με παλικαρίσια εμφάνιση και χωρίς κανένα ίχνος κόμπλεξ, νίκησε με 2-0 τους Γερμανούς και τους απέκλεισε για πρώτη φορά μετά το 1938 σε φάση ομίλων του Μουντιάλ.

Biggest moment of the #WorldCup so far? #KORGER pic.twitter.com/ipuGsOIEHj

Οι Νοτιοκορεάτες μπήκαν αποφασισμένοι να δημιουργήσουν συνθήκες έκπληξης σκοράροντας πρώτοι και λίγο έλειψε να το καταφέρουν. Στο 19' από ασταθή απόκρουση του Νόιερ μετά από εκτέλεση φάουλ του Τζουνγκ, ο Σονμ προσπάθησε να στείλει την μπάλα αλλά τον πρόλαβε με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας της Γερμανίας. Στο 25' ο Σον απείλησε και πάλι, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Οι Γερμανοί έκαναν μόνο μία καλή φάση με τον Χούμελς που πλάσαρε πάνω στον Τσο στο 40'.

Στο δεύτερο μέρος είχαμε ένα ρεσιτάλ επεμβάσεων του Τσο και απίστευτων ευκαιριών από την πλευρά της Νότιας Κορέας να "τελειώσουν" αντεπιθέσεις. Όσο περνούσε η ώρα οι Γερμανοί ανέβαζαν τις γραμμές τους στο γήπεδο, γνωρίζοντας ότι οι Σουηδοί κέρδιζαν, είχαν κλείσει τους Νοτιοκορεάτες στην περιοχή τους, όμως τα κενά στα μετόπισθεν ήταν πολλά.

Στο 87', ο Χούμελς έχασε τρομερή ευκαιρία να κάνει το 0-1 για τους Γερμανούς, αφού μόνος του αντί να βρει τη μπάλα με το κεφάλι την βρήκε με τον ώμο και στο 90΄, μετά από κόρνερ και λάθος απομάκρυνση του Κρόος, ο Κιμ από κοντά νίκησε τον Νόιερ (γκολ που πέρασε και από το φίλτρο του VAR). Ο Χούμελς έχασε κι άλλη μεγάλη ευκαιρία και τελικά στο 95΄με τον Νόιερ να έχει φύγει εκτός περιοχής για να βοηθήσει επιθετικά τους Γερμανούς, ο Σον πήρε την μπάλα από βαθιά μπαλιά και έκανε το 2-0.

Confirmation #SWE and #MEX progress to Round of 16.

How many of you predicted this table at start of the #WorldCup? pic.twitter.com/lfAmgW4pZ0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 27 Ιουνίου 2018