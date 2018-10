«Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα»

Την ικανοποίησή της εκφράζει η κυβέρνηση για τη θετική ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών που απέσπασε στη Βουλή της ΠΓΔΜ ο Ζόραν Ζάεφ. Tweet του Αλέξη Τσίπρα για «βήμα μπροστά προς την κοινή μας επιτυχία».

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter επέλεξε να σχολιάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή της ΠΓΔΜ ο πρωθυπουργός γράφοντας

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 19 Οκτωβρίου 2018