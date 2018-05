«Έφυγε» ο σπουδαίος Τομ Γουλφ

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο μυθιστοριογράφος και δημοσιογράφος Τομ Γουλφ σε νοσοκομείο του Μανχάταν, όπου νοσηλευόταν με λοίμωξη, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του.

Ο σπουδαίος συγγραφέας έγινε ευρύτερα γνωστός περισσότερο για τα βιβλία «Bonfire of the Vanities», «The Right Stuff» και «The Electric Kool-Aid Acid Test». Είχε τη συνήθεια να τοποθετεί τον εαυτό του ως χαρακτήρα στα έργα του.

Ήταν επίσης ένας από τους πρωτοπόρους της «Νέας Δημοσιογραφίας» στη δεκαετία του '60, ενώ συνέβαλε στη διαμόρφωση του ορισμού του όρου με τη δημοσίευση μιας σειράς δοκίμων, που είχε αυτόν τον τίτλο (1973) και τον τοποθέτησε μαζί με τους Τρούμαν Καπότε, Χάντερ Τόμσον και Τζόαν Ντίντιον, οι οποίοι είχαν επίσης τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Ο ίδιος άλλωστε επέμενε πως ο μόνος τρόπος για να πεις μια ιστορία ήταν να βγεις έξω και να την καταγράψεις και υπερασπιζόταν ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να ασχολείται με το θέμα του και τους ανθρώπους για τους οποίους γράφει για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις του με πολλές λεπτομέρειες.

Γεννήθηκε στη Βιρτζίνια το 1931 και αμέσως στράφηκε στο ρεπορτάζ παράλληλα με το πανεπιστήμιο, αρχίζοντας από τη Springfield Union στη Μασαχουσέτη. Αργότερα έφυγε για την Ουάσινγκτον και στη συνέχεια για τη Νέα Υόρκη, όπου το 1962 εργάστηκε για τη The New York Herald Tribune.

AP Photo, File

