Μόλις σε ηλικία 42 χρονών «έφυγε» από κοντά μας ξαφνικά την Τρίτη (13/06) ο δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης της «thepressproject», Κώστας Εφήμερος, από ανακοπή καρδιάς. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η σύντροφός του, Γρανέτα Καρατζά.

Είχε βοήθησε να κρατηθεί ανοιχτή η ΕΡΤ αμέσως μετά το «μαύρο» μεταδίδοντας το σήμα της από την ενημερωτική ιστοσελίδα του, για την οποία αργότερα είχε δώσει μάχη να κρατήσει ζωντανή χωρίς χρηματοδότηση από κράτος, τράπεζες ή πολυεθνικές.

Ήταν μέλος των European Center for Press and Media Freedom, International Press Institute, Osservartorio Balcani and Caucaso for Media Freedom, συνεργάτης του Wikileaks, και ιδιοκτήτης της εταιρείας BitsnBytes.

Ήταν επίσης παραγωγός και μέλος της συγγραφικής ομάδας της σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ». Το 2011 οργάνωσε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ Debtocracy.

Παράλληλα, διατηρούσε καθημερινή ραδιοφωνική και εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή, ενώ αρθρογραφούσε συστηματικά και συμμετείχε στο ερευνητικό δημοσιογραφικό δυναμικό του ThePressProject.

Ανακοινώσεις για την απώλεια του κατά κόσμον Κώστα Παπαδόπουλου, όπως ήταν το πραγματικό του επώνυμο, εξέδωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι.

Συλλυπητήρια για τον απροσδόκητο θάνατο

Τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια για «τον πρόωρο, αδόκητο θάνατο του δημοσιογράφου» εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νίκος Βούτσης σημείωσε ότι «ο προοδευτικός Κώστας Εφήμερος, υπηρέτησε την ερευνητική δημοσιογραφία και υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον χώρο του ηλεκτρονικού Τύπου».

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι «ο Κώστας Εφήμερος υπήρξε πρωτοπόρος της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Η συνεισφορά του υπήρξε σημαντική τόσο σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό των Μέσων Ενημέρωσης, όσο και σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό τους».

«Υποστήριξε έμπρακτα το κίνημα των εργαζομένων της ΕΡΤ, διεκδίκησε τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία με το εγχείρημα του The Press Project και υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους των πειραμάτων της νέας ερευνητικής δημοσιογραφίας» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο πρωθυπουργός.

Η Τασία Χριστοδουλοπούλου τόνισε πως ο θάνατός του«συγκλονίζει όσους και όσες τον γνωρίσαμε. Ο ταλαντούχος, ριζοσπάστης δημοσιογράφος Κώστας Εφήμερος, ήταν πάντα διαθέσιμος για το καλύτερο. Ανατρεπτικός. Γι' αυτό και χρήσιμος και αγαπητός. Όσες φορές συνεργάστηκα μαζί του, εντυπωσιάστηκα από το βάθος των γνώσεών του, την κριτική της σκέψης του και την αυθεντική ευαισθησία του.

Αναφερόμενη στο ψευδώνυμο «Εφήμερος» η αντιπρόεδρος της Βουλής δήλωσε το εξής: «Δεν τον ρώτησα ποτέ, ούτε αναρωτήθηκα γιατί επέλεξε το ψευδώνυμο "Εφήμερος". Τώρα καταλαβαίνω πως το σήμερα ήταν για κείνον η υπέρτατη έγνοια. Γι' αυτό και μπόρεσε να κάνει το εφήμερο, αιώνιο!»

Τον Εφήμερο αποχαιρέτησαν επίσης ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, ο δημιουργός των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, και ο Βρετανός δημοσιογράφος, Πολ Μέισον, με μηνύματά τους στο Twitter.

Ένας σπουδαίος φίλος, κ μοναδική περίπτωση δημοσιογράφου, έφυγε σήμερα. Γεια σου Κώστα Εφήμερε. Θα μου λείψεις — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 13 Ιουνίου 2017