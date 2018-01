«Έφυγε» η σπουδαία Ούρσουλα Λε Γκεν

Η αμερικανίδα λογοτέχνιδα Ούρσουλα Λε Γκεν, η οποία θεωρείτο μια εκ των σημαντικότερων συγγραφέων έργων επιστημονικής φαντασίας στον κόσμο, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών όπως έκανε γνωστό η οικογένειά της, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

The family of Ursula K. Le Guin is deeply saddened to announce her peaceful death yesterday afternoon. https://t.co/DC7oy16EWD

Πολυγραφότατη, η Λε Γκεν είχε δημοσιεύσει συλλογές διηγημάτων, ποίηση και παιδική λογοτεχνία, αλλά ήταν τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που έγραψε αυτά που την έκαναν διάσημη και πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο.

Ο αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ απέτισε φόρο τιμής μέσω Twitter σε μια λογοτέχνιδα που κατατάσσει μεταξύ «των σπουδαιότερων»: κατά την άποψή του, η Λε Γκεν «δεν ήταν απλώς μια συγγραφέας (έργων) επιστημονικής φαντασίας», αλλά μια εμβληματική μορφή της λογοτεχνίας.

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy.

— Stephen King (@StephenKing) 23 Ιανουαρίου 2018