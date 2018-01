Εφιάλτης στη Βιτόρια

Αγνώριστος ο Ολυμπιακός γνώρισε τον διασυρμό στη Βιτόρια από την Μπασκόνια η οποία επικράτησε με 86-54, σε ματς για την 17η αγωνιστική στην Euroleague.

Μετά την ήττα του αυτή, η ελληνική ομάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-5 (νίκες - ήττες), έχοντας συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό που χθες είχε επικρατήσει της Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ.

Στη χειρότερη του φετινή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός ήταν μέσα στο παιχνίδι μόνο μέχρι το δεύτερο δεκάλεπτο. Κατέρρευσε στο β' ημίχρονο απέναντι σε μία ομάδα που πλέον έχει ρεκόρ 8-9 και αγωνίζεται να μπει στην πρώτη οκτάδα.

Η ελληνική ομάδα έχασε τη μάχη στον αέρα (28 ριμπάουντ έναντι 43 των Ισπανών), ενώ είχε διπλάσιο αριθμό λαθών από τους γηπεδούχους.

