Δύο τραυματίες από μαχαίρι στο Λονδίνο

Δύο άτομα έχουν τραυματιστεί από μαχαίρι, σύμφωνα με τη Σκότλαντ Γιαρντ έπειτα από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο Κένσινγκτον του Λονδίνου, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας SONY Music. Η αστυνομία έχει αποκλείσει δρόμους ενώ στο σημείο έχουν φτάσει ασθενοφόρα και πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το BBC, έχει ήδη γίνει μία σύλληψη για το περιστατικό.

BREAKING: A major incident is developing in the vicinity of the #Sony HQ on Derry Street, #W8.



Multiple Police units are on scene including firearms officers from the Met’s SCO19 team.



Scotland Yard confirm that at this stage two people have been injured. pic.twitter.com/7ZMKoJRG61

