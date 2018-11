Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 Ρίχτερ (σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS) σημειώθηκε στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε υποδομές και σε κτίρια της περιοχής.

Πανικόβλητοι οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους ή ζήτησαν καταφύγιο και ασφάλεια κάτω από έπιπλα. Μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και μία δόνηση 5,8 βαθμών, η οποία αναστάτωσε περαιτέρω τους ήδη τρομαγμένους πολίτες.

Παράλληλα, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία ήραν λίγο αργότερα.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Ράιαν Ζίνκε, ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης. «Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα. Αναφορές για σοβαρές ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης. Μετασεισμοί είναι πιθανοί. Απειλή για τσουνάμι γύρω από ολόκληρη την ακτή του Ειρηνικού», ανάρτησε ο Ζίνκε στο twitter.

