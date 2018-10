ΔΝΤ: Κίνδυνος νέου κραχ πάνω από τον πλανήτη

Η ιταλική κρίση έδειξε να ξεθυμαίνει κάπως χθες, μετά την υπόσχεση της Ρώμης ότι θα μειώσει το δημόσιο έλλειμμα από το 2020, όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία απειλείται σήμερα με ένα νέο κραχ, δέκα χρόνια από το τελευταίο.

Στις νέες εκθέσεις του για την παγκόσμια οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα (World Economic Outlook και Global Financial Stability Report), που πρόκειται να τις κοινοποιήσει την επόμενη Τρίτη, το ΔΝΤ τονίζει ότι η αποτυχία των κυβερνήσεων να εισαγάγουν μετά το κραχ του 2008 τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος από τις ριψοκίνδυνες επενδυτικές συμπεριφορές εκθέτει σήμερα την παγκόσμια οικονομία στον κίνδυνο μιας νέας κρίσης.

Προειδοποιεί ότι καθώς τα παγκόσμια επίπεδα χρέους (δημόσιου και ιδιωτικού) βρίσκονται σήμερα κατά 60% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του 2008, στα 182 τρισ. δολάρια, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι μη ρυθμιζόμενες (και ελέγξιμες) εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα να προκαλέσουν παγκόσμιο πανικό.

Σε κεφάλαια των δύο εκθέσεων που προδημοσίευσε χθες, το Ταμείο υπογραμμίζει ότι ενώ την τελευταία 10ετία έγιναν πολλά για την ενίσχυση των αποθεματικών των τραπεζών και την προώθηση μιας πιο αυστηρής εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι κίνδυνοι παραμένουν μεγάλοι.

Η ανάπτυξη παγκόσμιων τραπεζικών κολοσσών, όπως η JP Morgan και η Commercial Bank of China σε κλίμακα μεγαλύτερη αυτής που γνωρίζαμε ώς το 2008, ενισχύει φόβους ότι αυτές παραμένουν συστημικά επικίνδυνες ή «πολύ μεγάλες για να αφεθούν να καταρρεύσουν» (too big to fail). Ακόμη, η δραματική άνοδος του δανεισμού από τις σκιώδεις τράπεζες της Κίνας και η αποτυχία επιβολής ενός αυστηρού κανονιστικού πλαισίου σε ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες που διαχειρίζονται κεφάλαια αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελούν μείζονες αιτίες ανησυχίας.

Το ΔΝΤ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη ραγδαία ανάπτυξη που παρατηρείται στις ψηφιακές πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών και στα ψηφιακά νομίσματα. Προειδοποιεί για ενδεχόμενες δυσάρεστες επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποδομές και εποπτεύουσες αρχές.

Σημειώνει, ακόμη, ότι ο μεγάλος δανεισμός επιχειρήσεων και κυβερνήσεων τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω των χαμηλών επιτοκίων, δεν οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα δαπανών για έρευνα και επενδύσεων σε υποδομές.

Αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων όλων των οικονομιών του πλανήτη και όχι μόνον αυτών που επλήγησαν από το κραχ.

Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται έτσι σήμερα σε μία κατά τα φαινόμενα πτωτική περίοδο, πιο αδύναμη και ευάλωτη.

Το Ταμείο σημειώνει επιπλέον ότι μία από τις μόνιμες επιπτώσεις της κρίσης του 2008 ήταν και η αύξηση της ανισότητας. Αυτή επιδρά αρνητικά σε επενδύσεις και παραγωγικότητα αφού τα πιο πλούσια στρώματα της κοινωνίας επιλέγουν να αποταμιεύουν παρά να επανεπενδύουν σε παραγωγικά τμήματα της οικονομίας. Ομως χωρίς επενδύσεις, οι οικονομίες παραμένουν ευάλωτες σε μια νέα κρίση, προειδοποιεί.