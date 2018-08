Σε παράνομες πράξεις εμπλέκουν τον Τραμπ

Διπλό σκληρό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρώην προσωπικός του δικηγόρος και δεξί του χέρι, Μάικλ Κόεν, ομολόγησε και ενέπλεξε προσωπικά τον πρόεδρο ενώπιον δικαστή, ενώ ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, Πολ Μάναφορτ, κρίθηκε ένοχος στην πρώτη δίκη στο πλαίσιο της έρευνας για τον «ρώσικο δάκτυλο».

Δύο δικαστήρια αποφάνθηκαν λοιπόν για δύο διαφορετικές υποθέσεις, αλλά η ίδια σκιά πλανιόταν πάνω από τα δικαστικά μέγαρα στην Αλεξάντρια και στη Νέα Υόρκη: αυτή του δισεκατομμυριούχου Ρεπουμπλικάνου, η θητεία του οποίου έχει δηλητηριαστεί από τις δικαστικές υποθέσεις σε βάρος πολλών στενών του συνεργατών και απειλούν να πλήξουν άμεσα και τον ίδιο.

«Αυτή είναι η χειρότερη ώρα όλης της προεδρίας του Τραμπ» δήλωσε σχετικά ο Νορμάν Έισεν, πρώην ειδικός σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα την ώρα που εγείρονται ξανά ερωτηματικά για την κρίση του προέδρου των ΗΠΑ.

Το δικαστήριο στην Αλεξάντρια κήρυξε ένοχο τον Πολ Μάναφορτ, τον πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, για τραπεζική απάτη και φορολογική απάτη. Το σώμα των ενόρκων κατέληξε σε ετυμηγορία μόνο για μέρος των κατηγοριών, αφού μεταξύ των μελών του υπήρξε ασυμφωνία για τις 10 από τις 18 κατηγορίες σε βάρος του πρώην λομπίστα.

Μετά την καταδίκη του, ο λομπίστας, άλλοτε ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 80 ετών. Γι αυτό είναι «απογοητευμένος» και «ζυγίζει όλες τις επιλογές του», όπως δήλωσε ο δικηγόρος Κέβιν Ντάουνινγκ.

Πάντως ο δικαστής, τηρώντας ομοσπονδιακές οδηγίες, ενδέχεται να επιλέξει «μια ποινή από επτά ως εννιά χρόνια» κάθειρξη, είπε ένας πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, ο Τζέικομπ Φρένκελ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η ημερομηνία που θα επιβληθεί και θα αναγγελθεί η ποινή στον Μάναφορτ μένει να οριστεί.

Πρόκειται για την πρώτη δίκη που προέκυψε από τις έρευνες για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, που χειρίζεται ο ομοσπονδιακός ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ, που συνεχίζει παρά τις ασταμάτητες εκκλήσεις του Λευκού Οίκου να τερματιστεί.

Έπειτα από δύο εβδομάδες αντεγκλήσεων στις ΗΠΑ, η ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας αποτελεί πάντως μια νίκη, μολονότι ατελή, για τον ειδικό εισαγγελέα και εξασθενίζει τη θέση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Λίγο αργότερα στη Νέα Υόρκη ο πρώην προσωπικός του δικηγόρος, Μάικλ Κόεν, δήλωσε ένοχος για οκτώ κατηγορίες, ανάμεσά τους στις κατηγορίες της φορολογικής απάτης, της τραπεζικής απάτης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

Το άλλοτε «πτιμπουλ» του Τραμπ, όπως τον αποκαλούσαν, παραδέχθηκε ότι κατέβαλε 130.000 και 150.000 δολάρια σε δύο γυναίκες για να μην αποκαλύψουν ότι είχαν σεξουαλικές συνευρέσεις με τον Τραμπ και αυτό «κατ' απαίτηση του υποψήφιου». Στόχος να αγοράσουν τη σιωπή τους για να αποφευχθεί το σκάνδαλο, το οποίο θα «έπληττε τον υποψήφιο».

Αυτή η ομολογία υπονοεί ότι μπορεί και ο ίδιος να διέπραξε ποινικό αδίκημα. Μολονότι οι πληρωμές στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς και στην πρώην πλεϊμέιτ Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, που και οι δυο τους διατείνονται πως είχαν σχέση με τον νυν πρόεδρο τη δεκαετία του 2000, ήταν γνωστές, ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέχρι τώρα αρνούνταν ότι έγινε οτιδήποτε παράνομο στις υποθέσεις αυτές.

Το πλήγμα έκανε ακόμη πιο σκληρό το γεγονός ότι προήλθε από τον Κόεν, άνθρωπο ως πρότινος απόλυτα πιστό στον Τραμπ, άνθρωπο που φύλαγε πολλά από τα μυστικά του, δούλευε για τον νεοϋορκέζο μεγιστάνα των ακινήτων επί τουλάχιστον μία δεκαετία, που είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ήταν έτοιμος να «φάει σφαίρα» για τον ισχυρό του πελάτη του.

Ο Λάνι Ντέβις, δικηγόρος του Κοέν, έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter: «Αν οι πληρωμές αυτές ήταν ένα έγκλημα για τον Μάικλ Κοέν, τότε γιατί δεν θα ήταν έγκλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ». Ο πελάτης μου αποφάσισε «να πει την αλήθεια για το θέμα του Ντόναλντ Τραμπ» και «κατέθεσε ενόρκως» ότι ο αμερικανός πρόεδρος «του έδωσε εντολή να διαπράξει ένα έγκλημα», εξήγησε ο συνήγορος.

Today he stood up and testified under oath that Donald Trump directed him to commit a crime by making payments to two women for the principal purpose of influencing an election. If those payments were a crime for Michael Cohen, then why wouldn't they be a crime for Donald Trump?

— Lanny Davis (@LannyDavis) 21 Αυγούστου 2018