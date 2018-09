«Διπλά» για Γιουβέντους, Μπάγερν και Λιόν, επίδειξη δύναμης από Ρεάλ

Θεαματική και με πολλά γκολ ήταν η πρώτη αγωνιστική στους ομίλους 5-8 για τη διοργάνωση του Champions League.

Με μία πειστική εμφάνιση, η κάτοχος του Champions League, ισπανική Ρεάλ Μαδρίτης, επιβλήθηκε με το ευρύ 3-0 της ιταλικής Ρόμα (σκόρερ οι Ίσκο, Μπέιλ και Μαριάνο), την ώρα που η αγγλική Μάντσεστερ Σίτι γνώριζε μία μάλλον ανέλπιστη εντός έδρας ήττα από τη Λιόν με 2-1, με τους Γάλλους να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο.

Gareth Bale has scored 10 goals in his last 10 games for Real Madrid #UCL pic.twitter.com/YBcLwhzHF4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 Σεπτεμβρίου 2018