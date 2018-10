Διορία δύο εβδομάδων στην Ιταλία από το Eurogroup

Αυστηρό μήνυμα προς την ιταλική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. και να επαναφέρει την αναλογία ελλείμματος με ΑΕΠ στο 1,6%, έστειλαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας και ολοκληρώθηκε νωρίς το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όπως αποφασίστηκε, η Ευρώπη θα περιμένει τις διαρθρωτικές κινήσεις της Ρώμης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, πριν πάρει την τελική της απόφαση αναφορικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας που εκτοξεύει το έλλειμμα στο 2,4%.

#Italy will submit its draft budget by 15 October, like other Euro Area partners. The #Eurogroup will have a full discussion on the budget plans after the @EU_Commission issues its opinions

— Mário Centeno (@mariofcenteno) 1 Οκτωβρίου 2018