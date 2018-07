Δίκαια στους «8» η «σελεσάο»

ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 2-0

Η Βραζιλία έδειξε αντοχή στην πίεση του τίτλου του φαβορί και με μία σοβαρή εμφάνιση κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ, νικώντας με 2-0 το Μεξικό στη «Σαμάρα Αρίνα».

Η ομάδα του Τίτε πέτυχε και τα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, ωστόσο από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου είχε καταφέρει να «στριμώξει» τους Μεξικανούς στην περιοχή τους, στέλνοντας μηνύματα γι' αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Η Βραζιλία θα παίξει, πάντως, στους «8» χωρίς τον Καζεμίρο που δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στην διοργάνωση.

