Διεύρυνε το σερί και παρέμεινε αήττητος στην έδρα του

Με 84-75 ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής για την Euroleague.

Έτσι, οι «πράσινοι» διεύρυναν το νικηφόρο τους σερί σε έξι αγώνες και τρέχουν ρεκόρ 12-5 (νίκες - ήττες), παραμένοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Παράλληλα, διατήρησαν το αήττητο της έδρας τους στη φετινή διοργάνωση.

Το παιχνίδι άλλαζε προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στην επανάληψη οι «πράσινοι» ανέβασαν ταχύτητα και πήραν τα ηνία του ματς τα οποία κράτησαν μέχρι το τέλος, συντηρώντας μία διαφορά που κατά διαστήματα ήταν διψήφια.

Αυτή τη φορά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε υψηλό ποσοστό ευστοχίας (μόλις 18,2%), όμως Καλάθης (17 πόντοι, 12 ασίστ) και Γκιστ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ) έδωσαν τις λύσεις στους γηπεδούχους προκειμένου να φτάσουν στη νίκη. Καταλυτικός ήταν και ο Παππάς στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας συνολικά 15 πόντους.

Gist at the rim with authority #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DYdfwFsJZj

11 Ιανουαρίου 2018