Διεκδικούμε... γνωρίζοντας: Δικαιώματα, ισότητα και σεξουαλικότητα

Εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τη σεξουαλικότητα με τίτλο «Διεκδικούμε... γνωρίζοντας», διοργανώνουν οι οργανώσεις ΣΥΡΙΖΑ Άνω Πετραλώνων-Θησείου, Κεραμεικού-Μεταξουργείου-Βοτανικού και Κουκακίου.

Η εκδήλωση γίνεται την Πέμπτη 5 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ στο Σπούτνικ (Κεραμεικού και Μυλλέρου).

Την εκδήλωση ανοίγουν στις 8 μμ οι Π. Λάμπρου (Π.Γ. ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος για τα δικαιώματα) και Βαγγέλης Σκούφας (ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστής, τομέας Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ).

Στις 8:30 μμ ξεκινά η προβολή της ταινίας Milk, βασισμένη στον μαχητικό ακτιβιστή και ανοιχτά γκέι δημοτικό σύμβουλο του Σαν Φρανσίσκο Χάρβεϊ Μιλκ, που δολοφονήθηκε από πολιτικό του αντίπαλο το 1978, .

Στις 10:30 μμ μιλούν οι Γιώργος Βουλτσιούδης (PASSPORT - Police Activists for Solidary Societies against POverty and Racist Threat ), Συλβί Κουρετζή (Σωματείο Υποστήριξης Διευμφυλικών), Νίκος Μυλωνάς (Οικογένειες Ουράνιο Τόξο). Συντονίζει ο Ομηρος Πουλάκης.

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι που υφίστανται διακρίσεις και βία για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, την ταυτότητα/έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να πραγματωθούν», σημειώνουν οι οργανωτές.