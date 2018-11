«Διαζύγιο» Βρετανίας- Ε.Ε. στις Βρυξέλλες

Τη συμφωνία για την αποχώρηση της Βρετανίας απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική διακήρυξη με τους όρους του ιστορικού «διαζυγίου» συμφώνησαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι 27 ηγέτες της Ε.Ε., σε μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής που διήρκεσε λιγότερο από μια ώρα, έπειτα απ' τις χθεσινές μαραθώνιες συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη συμφωνία με τη Βρετανία και την Πολιτική Διακήρυξη για τις μελλοντικές σχέσεις Ε.Ε – Ηνωμένου Βασιλείου.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

— Donald Tusk (@eucopresident) 25 Νοεμβρίου 2018