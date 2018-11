Διαψεύδει «ΤΑ ΝΕΑ» ο Πάιατ για τη «στρατηγική συμφωνία» του Μαρινάκη

Τον αυτόκλητο συνήγορο του επιχειρηματία Βαγγ. Μαρινάκη, Άδ. Γεωργιάδη, και μαζί το συγκρότημα Μαρινάκη «αδειάζει» ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, χαρακτηρίζοντας λανθασμένους τους τίτλους του σημερινού πρωτοσέλιδου των «ΝΕΩΝ» περί «στρατηγικής συμφωνίας» μεταξύ του εφοπλιστή και του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Γ. Ρος.

The headlines are wrong my friend.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 29 Νοεμβρίου 2018