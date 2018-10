Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων υποχώρησαν σήμερα, παρά την αρχική άνοδο, αφού ο υπουργός Οικονομίας της χώρας Τζοβάνι Τρία δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές, ύστερα από μια ευμετάβλητη, αρχικά, συνεδρίαση, ο Τρία τόνισε ότι το σημερινό spread μεταξύ των ιταλικών και των γερμανικών ομολόγων σίγουρα προκαλεί ανησυχία αλλά δεν αντιπροσωπεύει τα οικονομικά θεμελιώδη της Ιταλίας από την άποψη της βιωσιμότητας του χρέους. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην μεταβλητότητα των αγορών να

Η απόδοση του 2ετούς ιταλικού ομολόγου σημείωσε απότομη πτώση μετά τα σχόλιά του, και πριν από λίγο υποχωρούσε κατά 8 μονάδες βάσης στο 1,64%, αντιστρέφοντας την προηγούμενη άνοδό του. Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου σημείωσε πτώση 3 μονάδων βάσης στο 3,50%, ενώ το spread έναντι των γερμανικών τίτλων μειώθηκε στις 295 μονάδες βάσης. Νωρίτερα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ του ιταλικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου ήταν γύρω στις 303 μονάδες βάσης, ενώ χθες, Τρίτη, ανήλθε σε υψηλό πέντε ετών γύρω στις 316 μονάδες βάσης.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής οικονομολόγος του οίκου Moody's, Μαρκ Ζάντι, τόνισε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας είναι «λάθος». «Η κρίση των αγορών, όπως αυτή των οργανισμών αξιολόγησης, δεν βασίζεται στην πολιτική, αλλά σε αριθμούς, τα οποία είναι αντικειμενικά και ίσα δεδομένα για όλους. Τι νομίζετε για τον ελιγμό που παρουσίασε η νέα ιταλική κυβέρνηση; Είναι λάθος», υπογράμμισε.

Μια υποβάθμιση του χρέους της Ιταλίας από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι πιθανή, δήλωσε σήμερα εξέχων βουλευτής της κυβερνώσας Λέγκας.

Ο γραμματέας της Λέγκας και υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε σήμερα ότι μελετώνται νέες μορφές στήριξης της ιταλικής δημόσιας οικονομίας.

«Μπορούμε να μελετήσουμε την έκδοση νέων ομολόγων μειώνοντας τους φόρους για όσους επενδύουν στην χώρα τους», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι «ο προϋπολογισμός δεν πρόκειται να αλλάξει, επειδή απλώς και μόνον δεν αρέσει στην Τράπεζα της Ιταλίας ή στο σπρεντ».

«Εμείς τραβάμε μπροστά, δεν μας τρομάζουν κάποιοι ολίγοι κερδοσκόποι. Ξέρουμε ότι πρόκειται για το καλό των Ιταλών και προχωρούμε με νηφαλιότητα και υπερηφάνεια», δήλωσε χθες ο Σαλβίνι.

«Αυτά τα μέτρα είναι θαρραλέα, η Ιταλία τα περίμενε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, εγώ δεν το δέχομαι», τόνισε ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Λουίτζι Ντι Μάιο.

Ο Τρία δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Κόντε επιβεβαιώνει τους βασικούς στόχους του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019.

Και οι δυο αντιπρόεδροι της ιταλικής κυβέρνησης επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται να διατηρηθεί στο 2,4% η σχέση ελλείμματος- ΑΕΠ, ενώ υπογράμμισαν ότι θεωρούν απίθανο να φτάσει, το ιταλικό σπρεντ, τις τετρακόσιες μονάδες βάσης.

Ο υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων, όμως, Πάολο Σαβόνα, λίγο νωρίτερα τόνισε ότι «αν το σπρεντ ξεφύγει, τότε θα πρέπει να αλλάξει ο κρατικός προϋπολογισμός».