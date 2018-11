«Διαφανή έρευνα» για τον Κασόγκι ζητά η Ε.Ε.

Τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, μετά τα δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ ότι η CIA έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι την εντολή για το έγκλημα έδωσε ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, ζητά η Ε.Ε. Για πολλά «αναπάντητα ερωτήματα» μιλάει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θα ήθελε να διαρραγούν οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ριάντ δήλωσε ότι την αναφορά για την υπόθεση από τη CIA θα τη λάβει την Τρίτη.

Μετά τα δημοσιεύματα των εφημερίδων The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times και άλλων αμερικανικών ΜΜΕ την Παρασκευή, ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών «έχει συμπεράνει» ότι τη δολοφονία του δημοσιογράφου ζήτησε ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας-διάδοχος του θρόνου στη Σαουδική Αραβία, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική, Φεντερίκα Μογκερίνι επανέλαβε την έκκληση της να διενεργηθεί διεξοδική έρευνα.

Στην ανακοίνωση τονίζει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σαφής εξαρχής στην έκκλησή της για μια διεξοδική, αξιόπιστη και διαφανή έρευνα για τον φόνο του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Η Ε.Ε. κατέγραψε την ανακοίνωση των αρχών της Σαουδικής Αραβίας τη 15η Νοεμβρίου για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνά τους, όμως συνεχίζει να είναι αναγκαίο να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια ως προς τις περιστάσεις γύρω από αυτό το φρικιαστικό έγκλημα, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι θα λογοδοτήσουν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό».

Επίσης, αναφέρει ότι «μαζί με τους διεθνείς εταίρους μας, θα παρακολουθούμε στενά το αποτέλεσμα της έρευνας και θα συνεχίσουμε να τονίζουμε ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μέτρα που θα εγγυώνται ότι δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ η CIA έχει «συμπεράνει» ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας διέταξε τη δολοφονία του Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη, βασιζόμενη σε υποκλοπή τηλεφωνημάτων λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, αλλά και μετά το φρικιαστικό γεγονός.

Αυτά τα τηλεφωνήματα, λένε τα δημοσιεύματα, αποδεικνύουν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος είχε προσπαθήσει να «δελεάσει» τον Κασόγκι να επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία.

Ο αδελφός του διαδόχου, πρίγκιπας Χαλίντ φέρεται να τηλεφώνησε στον δημοσιογράφο, κατ' εντολήν του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, διαβεβαιώνοντάς τον ότι «ήταν ασφαλές να πάει στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης». Ο Χαλίντ, πάντως, διέψευσε το τηλεφώνημα, λέγοντας ότι έχει να επικοινωνήσει με τον Κασόγκι περισσότερο από ένα χρόνο.

Ενώ σε κανένα τηλεφώνημα δεν υπάρχει σαφής καταγραφή για εντολή δολοφονίας, μετά το γεγονός μέλος της ομάδας που την έφερε εις πέρας τηλεφώνησε σε στενό συνεργάτη του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, λέγοντάς του «Πες στο αφεντικό σου ότι η αποστολή εκτελέστηκε». Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι επί της ουσίας αυτός που ασκεί την εξουσία στο Ριάντ, αν και δεν αποτελούν άμεση απόδειξη, οδηγούν τη CIA στο συμπέρασμα ότι αυτός έδωσε την εντολή.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Η είδηση αυτή φαίνεται να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Λευκό Οίκο και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, δεδομένων των στενών συμμαχικών και οικονομικών δεσμών με το Ριάντ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει σε «οριστικό συμπέρασμα» για το ποιος βρισκόταν πίσω από τον φόνο, διότι υπάρχουν ακόμη πολλά «αναπάντητα ερωτήματα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι περιμένει την «πλήρη αναφορά» της CIA την Τρίτη για την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα αυτή η αναφορά αναμενόταν σήμερα Κυριακή.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ θα προσδιορίσουν τις προσεχείς ημέρες «ποιος το έκανε».

Από την πλευρά της, η Χέδερ Νάουερτ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθούν οι υπαίτιοι του θανάτου του Κασόγκι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά δεν έχει σε αυτό το στάδιο καταλήξει σε «οριστικό συμπέρασμα» για τους ενόχους, ενώ χαρακτήρισε «ανακριβή» τα δημοσιεύματα.