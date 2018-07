Διαδικτυακή πρόκληση από την ολλανδική πρεσβεία

Την οργή πολλών χρηστών του Twitter προκάλεσαν tweets της ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα σχετικά με τα μηνύματα στήριξης της Κομισιόν για την τραγωδία που ζει η Ελλάδα τα τελευταία 24ωρα. Έλληνας χρήστης διαμαρτυρήθηκε για τη λιτότητα που επέβαλε η Ευρώπη στην Ελλάδα, όμως η απάντηση της ολλανδικής πρεσβείας προκάλεσε μεγάλη ενόχληση.

Έλληνας χρήστης του Twitter από τη Νέα Υόρκη εξέφρασε τη διαμαρτυρία του απέναντι στις διαδικτυακές δηλώσεις συμπαράστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ευχαριστίες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Ζήτησε να σταματήσει τώρα η πολιτική, ενώ σημείωσε ότι η Ε.Ε. δεν έχει τα απαραίτητα μέσα να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις φονικές πυρκαγιές, ενώ σημείωσε ότι «ίσως και να στέρησε από την χώρα αυτή τη δυνατότητα μέσω των προγραμμάτων λιτότητας». Κάλεσε ακόμη τη χώρα να δεχθεί την ρωσική πρόταση για εξοπλισμό πυρόσβεσης.

Stop playing politics now. EU doesn't have resources and has probably stripped Greece of means to fight wildfires with the austerity. Take the Russian offer for fire-fighting equipment otherwise you're responsible for the deaths of Greeks and tourists #AthensFires #PrayForGreece pic.twitter.com/r2nAzSpIIK — Pete Chatziplis (@petechatziplis) 24 Ιουλίου 2018

Η απάντηση της ολλανδικής πρεσβείας, όμως, ήταν εκείνη που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς, απαντώντας στον εν λόγω χρήστη δήλωσε «Η Ρωσία δεν έχει σώσει την Ελλάδα τρεις φορές στη σειρά».

Russia has not bailed out Greece 3 times in a row. — NL Embassy Greece (@NLinGreece) 24 Ιουλίου 2018

Το tweet της ολλανδικής πρεσβείας προκάλεσε οργή σε πολλούς χρήστες του μέσου, οι οποίοι έσπευσαν να απαντήσουν σημειώνοντας ότι η Ε. Ε. δεν έσωσε τη χώρα, αλλά τις τράπεζες,

EU didn’t bailout Greece but saved investors and destroyed every possibility for recovery of the economy, that was the first bailout program. The other two needed because of the damage caused. So close your mouth. That was never help to Greecehttps://t.co/MpMQagMsOE — Ορθωνιός (@__Afd) 25 Ιουλίου 2018

Σφοδρή κριτική δέχεται, όμως, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν τη λιτότητα που επιβλήθηκε στη χώρα τα τελευταία χρόνια και να κατηγορούν τις Βρυξέλλες για «κροκοδείλια δάκρυα» για τις φονικές πυρκαγιές.