Δεύτερες σκέψεις Τραμπ για τη ματαιωμένη σύνοδο με Β. Κορέα

Μπορεί ο ίδιος να ήταν αυτός που ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ωστόσο τώρα φαίνεται να το ξανασκέφτεται.

Ο λόγος για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα (Παρασκευή) ότι είναι ακόμα πιθανή η συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις 12 Ιουνίου όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, για να συμπληρώσει ότι «θα θέλαμε να κάνουμε» τη συνάντηση.

Οι παραπάνω ενέργειες του Αμερικανού προέδρου ήρθαν κατόπιν επισήμων δηλώσεων από τη Βόρεια Κορέα που ανέφεραν ότι η χώρα της Ασίας επιθυμεί ακόμα τη διενέργεια απευθείας συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας την προγραμματισμένη συνάντηση Κιμ με Τραμπ ως «απελπιστικά αναγκαία».

«Εκφράζουμε την προθυμία μας να καθίσουμε ενώπιος ενωπίω με τις ΗΠΑ και να επιλύουμε τα θέματα, οποιαδήποτε στιγμή και με οποιαδήποτε μορφή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Βόρειας Κορέας ότι παραμένει ανοικτή σε συνομιλίες, γεγονός που αποτύπωσε σε ανάρτησή του στο Twitter:

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Μαΐου 2018