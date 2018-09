Δεν το πίστεψε ο ΠΑΟΚ

Άνευρος και χωρίς να πιέσει ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ έχασε εντός έδρας από την Τσέλσι στην πρεμιέρα του στους ομίλους του Europa League με 0-1. Το ματς τελείωσε σχεδόν με την... έναρξη, με τους Λονδρέζους να προηγούνται μόλις στο 6ο λεπτό και να κάνουν διαχείριση του αγώνα μέχρι τη λήξη.

Ανώτερη η ομάδα του Σάρι, σκόραρε ένα πολύ γρήγορο γκολ με τον Γουίλιαν στο 6ο λεπτό και στη συνέχεια του ματς έδειξε να μην έχει ιδιαίτερη διάθεση να κυνηγήσει κι άλλα γκολ.

Άνευροι οι Θεσσαλονικείς στο μεγαλύτερο μέρος του ματς δεν πίεσαν ιδιαίτερα την Τσέλσι, η οποία έπαιξε με τη φωτιά, και προσπάθησαν μόνο προς το τέλος να δημιουργήσουν συνθήκες για την ισοφάριση.

Μέχρι να συμπληρωθεί το μισάωρο η αγγλική ομάδα κυριάρχησε πλήρως στο γήπεδο και έκανε ακόμη τρεις καλές ευκαιρίες με τον Μοράτα για να κλειδώσει το ματς. Η Τσέλσι ήταν πολύ ανώτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κρατήσει τη μπάλα και να χτίστει επιθέσεις. Το πρώτο μέρος τελείωσε με ακόμη δύο ευκαιρίες για τους Λονδρέζους.

Στην επανάληψη η Τσέλσι κατέβασε ταχύτητα με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο, αλλά να μην μπορει να απειλήσει. Μετά το 80' κάποια συνεχόμενα κόρνερ ζέσταναν την «ψυχρή» Τούμπα, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν κατάφερε να κάνει τη ζημιά.

Για πέναλτι που δεν τους δόθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου διαμαρτύρονται οι Θεσσαλονικείς.

Συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Βαρέλα, Χατσερίντι, Βιειρίνια, Τόσκα, Ελ Καντουρί, Μαουρίσιο, Πέλκας (Ουάρντα), Βέρνμπλουμ, Σάκοφ (Πρίγιοβιτς), Λέο Ζάμπα (Μπίσεσβαρ)

Τσέλσι: Κέπα, Ρούντιγκερ, Αλόνσο (Αθπιλικουέτα), Ζορζίνιο (Φάμπρεγκας), Καντέ, Μπάρκλεϊ, Πέδρο, Ζαπακόστα, Γουίλιαν, Κρίστενσεν, Μοράτα (Ζιρού)

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα:

