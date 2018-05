«Δεν είμαστε τίποτα απρόσιτοι σούπερ σταρ»

Τελικά όχι μόνο δεν θα σταματήσουμε να ακούμε ζωντανά επιτυχίες των Scorpions σαν τα «Rock You Like a Hurricane», «Νo Οne Like You», «Send me an Angel», «Still Loving You» και «Wind of Change», αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα απολαύσουμε ντάλα καλοκαίρι, στο Καλλιμάρμαρο με την πιο... ασυνήθιστη μουσική παρέα.

Οι Γερμανοί ρόκερ, που τόσο πια σουξέ έχουν στη χώρα μας, συμπράττουν για μία βραδιά, στις 16 Ιουλίου, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, προκειμένου να παρουσιάσουν με συμφωνικό ήχο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

«Δεν θα είναι μια απλή συναυλία, ούτε ένα απλό κοντσέρτο αλλά ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός», είπαν με μια φωνή, εν μέσω δεκάδων κινητών που τους απαθανάτιζαν ασταμάτητα. Φορώντας τη ροκ στολή τους και μαύρα γυαλιά που δεν αποχωρίστηκαν καθ’ όλη τη συνέντευξη Τύπου, δύο από τα μέλη του γκρουπ, η «σημαία» και κιθαρίστας τους Ρούντολφ Σένκερ (σταθερός από την πρώτη μέρα δημιουργίας τους) και η κλασική φιγούρα του Κλάους Μάινε (που προστέθηκε στην παρέα πέντε χρόνια μετά) εξήγησαν πώς φτάσαμε στη νέα τους αυτή, πολλοστή, εμφάνιση στη χώρα μας.

Δύο χρόνια τώρα ωριμάζει εκείνη η πρώτη σκέψη που έπεσε στο τραπέζι των ρόκερ να συνεργαστούν με την ελληνική ορχήστρα.

Εκείνοι είχαν την «τεχνογνωσία» καθώς έχουν δουλέψει στο παρελθόν με τη σπουδαία Φιλαρμονική του Βερολίνου και οι δικοί μας μουσικοί την επιθυμία να δοκιμαστούν σε κάτι εντελώς ξένο.

«Nιώθουμε ενθουσιασμένοι που ερχόμαστε στην Ελλάδα και κυρίως που θα παίξουμε σε αυτό το μέρος, αλλά και που θα συναντήσουμε οικεία πρόσωπα που τα γνωρίσαμε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το Καλλιμάρμαρο είναι από μόνος του ένας λόγος για να βαφτίζεις τη συναυλία ‘‘once in a lifetime concert’’. Βέβαια πάντα παίζαμε σε υπέροχα μέρη, όπως ο Λυκαβηττός, απλώς αυτή τη φορά η ιστορία του μνημείου και η σύμπραξη με την κλασική μουσική κάνουν τη συναυλία μοναδική», τόνισε ο Κλάους Μάινε και θυμήθηκε πως το 2013, οι τρεις μοναδικές εμφανίσεις τους στον Λυκαβηττό ηχογραφήθηκαν και μαγνητοσκοπήθηκαν για το «MTV Unplugged Live in Athens».

Από τη μεριά του ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Στέφανος Τσιαλής, που θα καθίσει στο πόντιουμ εκείνη τη βραδιά, ξέρει ότι σε πολλούς (βλέπε σκληροπυρηνικό κοινό της κλασικής) δεν θα αρέσει αυτή η σύμπραξη, ωστόσο ο ίδιος θεωρεί τη συνεργασία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

«Πάντα θεωρώ ότι είναι πρόκληση να ξεφεύγεις από τη ρουτίνα και τον ήχο που γνωρίζεις και είσαι εξοικειωμένος να παίζεις. Πόσο μάλλον όταν η συνεργασία αυτή γίνεται σε έναν χώρο συμβολικής δύναμης», σχολίασε ο μαέστρος.

Οι Scorpions, ένα από τα μακροβιότερα και πιο εμπορικά συγκροτήματα της ροκ μουσικής, σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1965. Κυκλοφόρησαν δεκάδες άλμπουμ και οι πωλήσεις των δίσκων τους ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Το φινάλε πάντως της συνέντευξης Τύπου είχε και διάφορες γραφικότητες, αναπόφευκτες σε μια πολυετή σχέση όπως αυτή του ελληνικού κοινού με το γερμανικό συγκρότημα.

«Θα κάνετε καμιά δήλωση συμπαράστασης για την Ελλάδα μπας και την ακούσουν Γερμανοί και ξένοι και δείξουν κατανόηση;» (!) ρωτήθηκε ο Ρούντολφ Σένκερ, αλλά η απάντησή του δεν ήταν καμιά φοβερή διακήρυξη αλλά μια αυτονόητη κουβέντα:

«Η μουσική είναι από τα πράγματα που μας ενώνουν, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Αλλωστε εμείς στις συναυλίες μας δεν θέλουμε να νιώθει το κοινό ότι παρακολουθεί τίποτα απρόσιτους σούπερ σταρ. Θέλουμε να γινόμαστε ένα, να φεύγετε και να έχετε νιώσει μαγικά συναισθήματα, να έχουμε ανταλλάξει θετική ενέργεια», είπε και παραδέχτηκε πως δεν ήταν ποτέ φαν της κλασικής μουσικής μέχρι που συνεργάστηκαν με τη Φιλαρμονική Βερολίνου και συνειδητοποίησαν την ενέργεια και τη δύναμή της...

Καλλιμάρμαρο 16/7 στις 21.00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.00. Τιμές εισιτηρίων: από 18€ άνω διάζωμα-80€ VIP. Πληροφορίες: 210 7298930. Προπώληση στα PUBLIC, Ticket Services (Πανεπιστημίου 39), www.ticketservices.gr, www.tickets.public.gr, τηλεφωνικά στο 210 7234567.