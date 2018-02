Σύμφωνα με την εν εξελίξει έρευνα του FBI, 13 Ρώσοι, δύο εταιρείες και ένας οργανισμός κατηγορούνται για παρέμβαση στις Αμερικανικές εκλογές του 2016. Οι κατηγορίες αφορούν κυβερνητική επίθεση στο εκλογικό σύστημα, με στόχο την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τρεις από εμπλεκόμενους κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τις διαδικτυακές υποκλοπές και πέντε για κλοπή ταυτότητας.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ, ο οποίος διερευνά την υποτιθέμενη ρωσική εμπλοκή κάτι που αρνείται κατηγορηματικά το Κρεμλίνο.

Σε ένα δικαστικό έγγραφο, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, αναφέρεται ότι ορισμένοι από τους κατηγορούμενους, υποκρινόμενοι τους Αμερικανούς, επικοινώνησαν με πρόσωπα που σχετίζονταν με την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία όμως αγνοούσαν. Στο κατηγορητήριο υποστηρίζεται ότι οι Ρώσοι δημιούργησαν επίσης ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο και σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Εμφανίζονταν ως νεοφυείς αμερικανικές οργανώσεις και οργάνωναν πολιτικές συγκεντρώσεις, ενώ αγόραζαν και χώρο ή χρόνο για πολιτικές διαφημίσεις.

Κατά την προεκλογική περίοδο του 2016 οι Ρώσοι κατηγορούμενοι διέδιδαν μειωτικές πληροφορίες για τη Χίλαρι Κλίντον, τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Τεντ Κρουζ ενώ στήριζαν τον Μπέρνι Σάντερς και τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, άρχισαν να ενθαρρύνουν τις μειονοτικές ομάδες στις ΗΠΑ να μην ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους άρχισαν επίσης, μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίσεων στο Facebook, να προωθούν τον ισχυρισμό ότι το Δημοκρατικό Κόμμα διαπράττει εκλογική νοθεία.

«Οι 13 Ρώσοι υπήκοοι και οι τρεις ρωσικές οντότητες που κατηγορούνται για ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει έναν "πόλεμο πληροφοριών"», δήλωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ροντ Ροζενστάιν.

Ο Ροζενστάιν σημείωσε ότι στο κατηγορητήριο δεν διατυπώνεται κανένας ισχυρισμός ότι η ανάμιξη αυτή επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κάποια επικοινωνία με τη Μόσχα και ότι θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία για την έκδοση των υπόπτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως το επιτελείο του δεν προέβη σε καμία παράνομη ενέργεια και δεν υπήρξε καμία συμπαιγνία με τη Ρωσία.

«Η Ρωσία ξεκίνησε την αντιαμερικανική εκστρατεία της το 2014, πολύ πριν εγώ ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές. Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν επηρεάστηκαν. Το επιτελείο Τραμπ δεν προέβη σε καμία παράνομη ενέργεια, δεν υπήρξε συμπαιγνία!» ήταν το tweet που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Φεβρουαρίου 2018