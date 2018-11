Δεκάδες νεκροί από σύγκρουση λεωφορείων στη Ζιμπάμπουε

Αιματηρό τροχαίο με πολλά θύματα, έπειτα από σύγκρουση δύο λεωφορείων, έλαβε χώρα σε οδική αρτηρία που συνδέει την πρωτεύουσα Χαράρε με την πόλη Ρουσάπε στο ανατολικό τμήμα της Ζιμπάμπουε.

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα αυτό.

#RusapeAccidentUpdate



Police have confirmed the death of 47 people, 45 of which are adults and 2 children. The pictures are too graphic and have been censored



More details to follow@caesarzvayi @Michellehakata @HChikwanha @TafadzwaMugwadi @manoc9 @ChronicleZim

— The Herald Zimbabwe (@HeraldZimbabwe) 7 Νοεμβρίου 2018