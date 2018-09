Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές στη Βοστόνη

Στις φλόγες παραδόθηκαν τη νύχτα δεκάδες σπίτια στη Βοστόνη, καθώς σημειώθηκαν εκρήξεις οι οποίες εκτιμάται πως προκλήθηκαν από ρήγμα και διαρροή σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.

Νεκρός ένας έφηβος, στο αυτοκίνητο του οποίου έπεσε καμινάδα σπιτιού στο οποίο έγινε έκρηξη, ενώ τουλάχιστον δέκα είναι οι τραυματίες.

Παράλληλα οι Αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους σπιτιών που εξυπηρετούνται απ' την εταιρεία αερίου Columbia Gas στις συνοικίες Λόρενς, Άντοβερ και Βόρειο Άντοβερ να απομακρυνθούν άμεσα απ' τα σπίτια τους. Κυκλοφοριακό κομφούζιο και πανικός καθώς κάτοικοι και Αρχές προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Οι υπηρεσίες διάσωσης καταμέτρησαν 70 «πυρκαγιές, εκρήξεις και έρευνες εξαιτίας έντονης οσμής αερίου» στις τρεις συνοικίες, όπως ανέφερε η αστυνομία της Μασαχουσέτης.

Confirmed fires/explosions plotted on map by MSP Watch Center. As seen, incidents are across a wide swath of dozens of blocks across Lawrence and North Andover. pic.twitter.com/0GoLK0Q94q

— Mass State Police (@MassStatePolice) 13 Σεπτεμβρίου 2018