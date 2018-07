Δέκα νεκροί από σεισμό 6,4 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, και πολλά κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές λόγω του ισχυρού σεισμού 6,4 βαθμών στο νησί Λομπόκ, δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Ινδονησίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η σεισμική δόνηση έγινε νωρίς το πρωί, την ώρα που οι περισσότεροι κοιμούνταν. Πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να βγουν σε ανοιχτούς χώρους φοβούμενοι ότι κτίρια θα κατέρρεαν.

«Κόσμος μαζεύεται στους δρόμους και σε άδεια χωράφια για να αποφύγει να πέσουν πάνω του κτίρια», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Το βασικό τώρα είναι η απομάκρυνση και η διάσωση» των ανθρώπων που κινδυνεύουν, συνέχισε και πρόσθεσε «ορισμένοι από τους τραυματίες δέχονται ακόμη πρώτες βοήθειες σε κλινικές».

Ένας κάτοικος τόνισε πως «ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός... όλοι στο σπίτι μου πανικοβληθήκαμε και βγήκαμε έξω. «Όλοι οι γείτονές έτρεξαν επίσης έξω και το ρεύμα κόπηκε ξαφνικά», είπε.

«Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας για να μην μας καταπλακώσει τίποτε», δήλωσε ένας τουρίστας που τον ξύπνησε ο σεισμός μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

«Περπάτησα στην περιοχή αλλά δεν έχω δει ζημιές. Είμαστε κατάπληκτοι, διότι το νερό στις πισίνες έκανε κύμα σαν να ήταν θαλασσινό. Υπήρχαν κύματα μέσα στις πισίνες, αν και για μόνο 20 ως 30 δευτερόλεπτα», είπε στο Reuters.

Σημειώνεται πως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς ο σεισμός καταγράφηκε κάτω από το έδαφος.

Wake up in the morning with the shaking bed !



Got called from farm and so many facility broke down..#agendafreetv #lombok #earthquake pic.twitter.com/GbANUMLpxW

— Reyn (@suharja_reynard) 28 Ιουλίου 2018