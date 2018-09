Dead Poets Society: Ένα μουσικό διήμερο – ωδή στην εφηβεία του σήμερα

Ένα μουσικό διήμερο αφιερωμένο στην εφηβεία, όπως τη βιώνουν οι σημερινές νέες γενιές, φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Σεπτεμβρίου, το An Club.

Δύο μέρες γεμάτες μουσική από επτά μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα αλλά και στιγμές γέλιου που θα χαρίσουν νεαροί καλλιτέχνες του Stand-Up Comedy.

Ο λόγος για το «Dead Poets Society», «ψυχή» του οποίου το μαθητικό συγκρότημα Supernova, που πρόσφατα έβγαλε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο "Wipe the slate clean".

Video of Dead Poets Society // @AN CLUB // promo trailer

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου η βραδιά περιλαμβάνει Stand-Up Comedy και μουσική. Στην σκηνή ανεβαίνει ο Πάρις Ρούπος (20:15) και ο Άλεξ Κένσιν Αποστολόπουλος (20:35) για άφθονο γέλιο, προτού δώσουν τη σκυτάλη στις μουσικές μπάντες.

Στις 20:55 θα εμφανιστούν οι TheLay, στις 21:35 οι Seconds Out The Band, στις 22:05 οι The Dragons και στις 22:40 οι Supernova.

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου οι Γιάννης Ρούσσος (20:10), Κωνσταντίνος Μπούρας (20:25) και Άγγελος Σπηλιόπουλος (20:40) καταλαμβάνουν τη σκηνή του ΑΝ Club για τρία ξεχωριστά Stand-Up Comedy.

Η συνέχεια είναι μουσική με τους Amalphi (21:00) να ξεκινούν τη βραδιά. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι Black Circles (21:35), οι HomoErectus (22:10) και οι

Supernova (22:45).

Τα έσοδα θα δοθούν για πραγματοποίηση φιλανθρωπικής/περιβαλλοντικής δράσης από τα ίδια τα συγκροτήματα και τη βοήθεια των εθελοντών.

Info

Τιμή εισιτηρίου ανά μέρα : 6 €

Σολωμού 13, Εξάρχεια

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30.