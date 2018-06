Δανέλλης με ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδωράκης με... Bob Marley

Την άποψη πως το Ποτάμι θα πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο και χωρίς τους Ανεξάρτητους Έλληνες εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Σπύρος Δανέλλης, λίγες ώρες αφού ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε δηλώσει κατηγορηματικά αντίθετος σε αυτό το ενδεχόμενο.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ ο βουλευτής του Ποταμιού σημείωσε ότι «έρχονται κρίσιμες στιγμές και δεν φτάνει να είσαι εκ του μακρόθεν κριτής και τσάμπα μάγκας. Ερχεται μια στιγμή που πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις για να έχεις εθνικά χρήσιμα αποτελέσματα».

Ξεκαθάρισε ότι βασική προϋπόθεση είναι σε αυτό το σχήμα να μην συμμετέχουν οι ΑΝ. ΕΛΛ., σημειώνοντας «στη θέση των ΑΝΕΛ θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη από κάποιες από τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, μέσα σε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο».

«Πόσοι μήνες μένουν μέχρι τις εκλογές; 8 μήνες; Ένας χρόνος;» αναρωτήθηκε ο κ. Δανέλλης και συμπλήρωσε «γι’ αυτό το χρονικό πλαίσιο, με ένα στενό, συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο που θα προβλέπει ένα, δύο πέντε θέματα να μπορέσουμε να δώσουμε μια προοδευτική λύση και να διασφαλίσουμε την επίλυση του μακεδονικού για εθνικό συμφέρον, και για τα οικονομικά».

Ο βουλευτής ρωτήθηκε εάν το Ποτάμι θα συμμετείχε μαζί με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Για να απαντήσει ότι «δεν μπορούμε εμείς να συνυπάρξουμε με δυνάμεις όπως οι ΑΝ. ΕΛΛ.. Βάζουμε πλάτη αλλά χωρίς τους ΑΝΕΛ. Και νομίζω θα έπρεπε να έχει την ίδια στάση και το ΚΙΝΑΛ. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να προχωρήσουν σε προοδευτική κατεύθυνση μια σειρά θέματα που δεν μπορούν να προχωρήσουν με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Κατέληξε λέγοντας ότι την ίδια άποψη μοιράζονται και άλλα στελέχη του Ποταμιού.

Οι δηλώσεις, πάντως, του κ. Δανέλλη έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος του κόμματος είχε διαψεύσει μέσω Twitter ότι βουλευτές του θα στηρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μη χάσει την πλειοψηφία.

«Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης.