Δακρυγόνα εναντίον παιδιών στα σύνορα με το Μεξικό

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της απέλασης είναι 500 μετανάστες από την Κεντρική Αμερική, οι οποίοι την Κυριακή προσπάθησαν να μπουν στις ΗΠΑ από τα σύνορα με το Μεξικό κοντά στην Τιχουάνα.

Οι περίπου 500 μετανάστες, μεταξύ των οποίων οικογένειες με μικρά παιδιά, προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικό έδαφος περνώντας τα σύνορα μεταξύ της Τιχουάνα και του Σαν Ντιέγκο. Συμμετείχαν σε διαδήλωση των μεταναστών που βρίσκονται στον καταυλισμό της Τιχουάνα.

Η πορεία ήταν ειρηνική, ενώ τα συνθήματα που ακούγονταν ήταν «Δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι».

Ωστόσο, κάποια στιγμή έσπασαν την αλυσίδα ασφαλείας των αστυνομικών δυνάμεων και μια μεγάλη από τους μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα, είπε προσπαθώντας να ρίξουν τον φράκτη είτε περνώντας πάνω από αυτόν, όπου τους περίμεναν Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι τους απώθησαν με κλομπ και τους «ψέκασαν» με δακρυγόνα, αναγκάζοντάς τους να γυρίσουν πίσω. Οι ανταποκριτές των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων που βρίσκονται στην περιοχή περιγράφουν εικόνες μικρών παιδιών να πνίγονται από τα δακρυγόνα και τους γονείς τους να μην μπορούν να τα βοηθήσουν να αναπνεύσουν.

Εξαιτίας του γεγονότος, οι ΗΠΑ έκλεισαν τα σύνορα για να μην περνάει κανείς ούτε από τα τελωνεία, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Η μεξικανική κυβέρνηση, σε πλήρη σύμπνοια με την αμερικανική που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει τα καραβάνια των μεταναστών να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απελάσει τους 500 ανθρώπους που επιχείρησαν «βίαια και παράνομα» να περάσουν τα σύνορα.

Στην Τιχουάνα, όπου έχουν κατασκηνώσει περίπου 5.000 μετανάστες, οι εντάσεις γίνονται διαρκώς μεγαλύτερες. Οι άνθρωποι αυτοί, που προέρχονται από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπου η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, περιμένουν εκεί με την ελπίδα να τους επιτραπεί να κάνουν αίτηση ασύλου, ωστόσο δεν γίνονται περισσότερες από 100 την ημέρα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη νέα κυβέρνηση του Μεξικού, που θα αναλάβει τον Ιανουάριο, να κρατήσει τους αιτούντες άσυλο σε μεξικανικό έδαφος. Το Μεξικό δεν το επιβεβαιώνει.

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που στήριξε σχεδόν όλη την προεκλογική του εκστρατεία για τις ενδιάμεσε εκλογές στο μεταναστευτικό, την Κυριακή μέσω Twitter είπε ότι «θα ήταν πολύ ΕΞΥΠΝΟ για το Μεξικό να σταματάει τα καραβάνια πολύ πρν φτάσουν στα σύνορά μας, ή ακόμη καλύτερα θα ήταν οι χώρες προέλευσης να μην επιτρέπουν καν τη δημιουργία τους. (Δεν θα ανεχθούμε άλλο να πετάνε ανθρώπους στις ΗΠΑ).

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Νοεμβρίου 2018