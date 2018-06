Come on England… με εξάσφαιρο!

Εντυπωσιακή ήταν η Αγγλία το μεσημέρι της Κυριακής καθώς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Παναμά τον οποίο συνέτριψε στο ρελαντί με 6-1 στην πιο ευρεία νίκη της σε Μουντιάλ και επικύρωσε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Χατ τρικ σημείωσε ο Χάρι Κέιν που έφτασε αισίως τα πέντε γκολ στη διοργάνωση και ταυτόχρονα έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο τρίτος Αγγλος που σημειώνει τρία τέρματα σε ένα ματς.

#ENG record their biggest-ever #WorldCup victory to book their place in the knock-out stages! #ENGPAN pic.twitter.com/Kv9SU3dMKK

Ο επιθετικός της Τότεναμ με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι και ένα γκολ κατά λάθος, σε φάση που η μπάλα κόντραρε πάνω του, χωρίς αυτός να το θέλει, έγινε ο τρίτος Άγγλος κάνει χατ τρικ σε Μουντιάλ μετά τον Τζεφ Χαρστ (στον τελικό του 1966) και τον Γκάρι Λίνεκερ (απέναντι στην Πολωνία το 1986).

Για τους Αγγλους, πέραν του χατ τρικ του Κέιν (22’, 45+1’, 62’), δύο γκολ σημείωσε ο Στόουνς (8’, 40’) και ένα ο Λίνγκαρντ (36’), ενώ ο Παναμάς παρά τη συντριβή που υπέστη κατάφερε να πετύχει το πρώτο του τέρμα σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 37χρονος Φελίπε Μπαλόι θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ο παίκτης που τα κατάφερε με κοντινή προβολή, πετυχαίνοντας το γκολ της τιμής (μείωσε σε 6-1 στο 78’) στην 104η διεθνή συμμετοχή του.

We know our two qualifiers from Group G, but who will finish top?



1) #ENG

2) #BEL

-------------

3) #TUN

4) #PAN #WorldCup pic.twitter.com/f92GiD8Pkv

