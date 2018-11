CIA: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διέταξε τον φόνο Κασόγκι

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «The Washington Post», η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Central Intelligence Agency, CIA) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ήταν αυτός που διέταξε τον φόνο του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται πολλές ανώνυμες πηγές ενημερωμένες για το πόρισμα της CIA, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι έχουν «μεγάλη σιγουριά» ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι ορθή.

Η εκτίμηση αυτή συνδέει πλέον άμεσα τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, με τη δολοφονία και περιπλέκει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να παραμείνουν αλώβητες οι σχέσεις με το βασίλειο, έναν από τους πιο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Και βέβαια η πληροφορία, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα στην οποία αρθρογραφούσε τελευταία ο δημοσιογράφος που είχε επικρίνει αποφάσεις του παλατιού, είναι διαμετρικά αντίθετη προς τους ισχυρισμούς των αρχών του βασιλείου, σύμφωνα με τις οποίες ο διάδοχος του θρόνου δεν είχε ουδεμία ανάμιξη στην υπόθεση.

Για να καταλήξει σ' αυτό το συμπέρασμα, διευκρινίζει η «Washington Post», η CIA μελέτησε διάφορες πηγές και στοιχεία, ιδίως μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον αδελφό του πανίσχυρου πρίγκιπα διαδόχου -και πρεσβευτή της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ- Χάλεντ μπιν Σαλμάν με τον Κασόγκι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Χάλεντ μπιν Σαλμάν συμβούλευσε τον Κασόγκι να πάει στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει τα πιστοποιητικά που ήθελε για να μπορέσει να παντρευτεί ξανά και τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα του συνέβαινε τίποτε.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι ο Χάλεντ μπιν Σαλμάν έκανε αυτή την κίνηση κατ' απαίτηση του αδελφού του, ωστόσο σημειώνει ότι δεν είναι σαφές το κατά πόσον ο πρεσβευτής γνώριζε πως ο δημοσιογράφος επρόκειτο να δολοφονηθεί.

The CIA has concluded that the Saudi crown prince ordered Jamal Khashoggi's assassination, people familiar with the matter say https://t.co/nJgpNJHW8h

— The Washington Post (@washingtonpost) 16 Νοεμβρίου 2018