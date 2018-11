Το Brexit «έφαγε» και άλλο υπουργό της κυβέρνησης Μέι

Το δρόμο που επέλεξε να χαράξει ο Μπόρις Τζόνσον ακολούθησε ο αδελφός του Τζο που παραιτήθηκε από το πόστο του υπουργού Μεταφορών που κατείχε στην κυβέρνησης της Τ. Μέι, εκφράζοντας τη διαφωνία του σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη πολιτική για το Brexit.

«Το Brexit έχει διαιρέσει τη χώρα. Έχει διαιρέσει και τα πολιτικά κόμματα. Έχει διαιρέσει επίσης τις οικογένειες. Παρότι ψήφισα υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε., θέλω απεγνωσμένα η κυβέρνηση, την οποία υπηρέτησα με υπερηφάνεια, να φέρει εις πέρας την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ: Να επανενώσει τη χώρα, το κόμμα και την οικογένεια» ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τζο Τζόνσον, παραιτήθηκε κάνοντας λόγο για «ένα ασυνάρτητο brexit που θα αφήσει παγιδευμένη τη χώρα στη σχέση της με την ΕΕ».

With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq

— Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 9 Νοεμβρίου 2018