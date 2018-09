Συναγερμός σήμανε στο ανατολικό Λονδίνο, εξαιτίας αυτοκινήτου που εισήλθε στο εμπορικό κέντρο Γουέστφιλντ στην περιοχή του Στράτφορντ. Ο σιδηροδρομικός σταθμός παρέμεινε κλειστός για λόγους ασφαλείας περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διαχειρίστριας εταιρείας οι συρμοί δεν σταματούσαν στον σταθμό του Στράτφορντ στο ανατολικό Λονδίνο εξαιτίας συναγερμού ασφαλείας, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Due to the police dealing with an incident near the railway, the following trains will not be calling at Stratford:

08:17 London Liverpool Street to Gidea Park due 08:47

08:20 London Liverpool Street to Shenfield due 09:05

— TfL Rail (@TfLRail) 10 Σεπτεμβρίου 2018