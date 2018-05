Ατλέτικο και Μαρσέιγ στον τελικό του Europa League

Η ισπανική Ατλέτικο Μαδρίτης και γαλλική Μαρσέιγ συνιστούν το ζευγάρι που θα μονομαχήσει στον τελικό του Europa League, όπως προέκυψε έπειτα από τους επαναληπτικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

RESULTS



Diego Costa's first-half strike sends Atlético into the final!

Super-sub Rolando nets in extra time to put Marseille through! #UEL pic.twitter.com/ICCjExxG1K

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 Μαΐου 2018