«Αθώο» το πρωθυπουργικό ζεύγος της Μάλτας

«Καθαροί» των κατηγοριών διαφθοράς είναι πλέον ο Τζόζεφ και η Μισέλ Μουσκάτ, καθώς η έρευνα των δικαστικών αρχών δεν βρήκε αποδείξεις για σχέση του ζεύγους με offshore εταιρεία στον Παναμά. Την υπόθεση είχε αποκαλύψει η δολοφονημένη δημοσιογράφος Δάφνη Γκαρουάνα Γκαλίθια και γι αυτήν είχε καταθέσει και η πληροφοριοδότης της, Μαρία Γεφίμοβα, που ζει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το πόρισμα του γενικού εισαγγελέα, 49 σελίδων, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, δεν βρέθηκαν έγγραφα που να συνδέουν την οικογένεια Μουσκάτ με την εταιρεία Egrant, μια από τις offshore που διαχειριζόταν η διαβόητη πλέον από τα Panama Papers, νομική εταιρεία Mossack Fonseca.

Δεν βρέθηκαν επίσης, λογαριασμοί της οικογένειας Μουσκάτ στην τράπεζα Pilatus που βρίσκεται στην καρδιά αυτής της υπόθεσης, σύμφωνα με το πόρισμα που δείχνει να αμφισβητεί τις αποκαλύψεις της δολοφονημένης δημοσιογράφου, Δάφνης Γκαλίθια.

«Δεν είναι "ατυχία" που ο βασικός μάρτυρας της δολοφονίας [της Γκαλίθια] δολοφονήθηκε στα μισά της έρευνας. Η μητέρα μου έγινε κομμάτια από ανθρώπους που ήθελαν να της κλείσουν το στόμα» σχολίασε οργισμένος στο Twitter ο γιος της Δάφνης Γκαρουάνα Γκαλίθια, Μάθιου.

It’s not “unfortunate” that a key witness was assassinated half way through this inquiry, ⁦@kurtsansone⁩. My mother was blown to pieces by people who wanted her to stop talking. https://t.co/eZg2ZvCy1s

— Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) 22 Ιουλίου 2018