Art for All για ένα τριήμερο

Με αφορμή την «3η του Δεκέμβρη», εθνική ημέρα Αναπήρων, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών παρουσιάζει:



Προσβάσιμη και συμπεριληπτική τέχνη για ΟΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ



607 λεπτά καθολικά προσβάσιμης κινηματογραφικής και θεατρικής εμπειρίας.



Από τη θεωρητική διεκδίκηση του δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής στην πρακτική εφαρμογή του στο κινηματογραφικό και θεατρικό περιεχόμενο.



Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, στις 11 π.μ. στο «Από Μηχανής Θέατρο»



«Νάρκισσος & Ηχώ και άλλες μεταμορφώσεις» του Βασίλη Οικονόμου και της Ελιάνας Περηφάνου από την ομάδα Θε.αμ.α.



Τρεις μύθοι της ελληνικής μυθολογίας μεταφέρουν μηνύματα και συμβολικές αξίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μια επανάληψη, μια υπεροπτική κουβέντα ή μια απόφαση της στιγμής; Πώς μπορούν να αλλάξουν τις ζωές μας; Οι ήρωες μας θα ζωντανέψουν επί σκηνής, θα δείξουν τις περιπέτειές τους, θα συνδιαλεχτούν με το κοινό και θα ακολουθήσουν τη μοίρα τους ως τη μεταμόρφωσή τους. Το ταξίδι στον κόσμο των μεταμορφώσεων ξεκινά!



Παίζουν: Έλη Δρίβα, Πάνος Ζουρνατζίδης, Κωνσταντίνος Λούκας, Ελιάνα Περηφάνου, Ευαγγελία Σχοινά.

Μουσική: Ηλίας Κουρτπαρασίδης



Στίχοι τραγουδιών: Δήμητρα Τριανταφύλλου



Χορογραφίες: Άννα Βεκιάρη



Σκηνογραφία- Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος



Διάρκεια: 60'



Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για K(κ)ωφούς/ές και βαρήκοους/ες.

Υπέρτιτλοι στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

Ακουστική περιγραφή για τυφλούς/ές και άτομα με προβλήματα όρασης.

Προγράμματα σε μεγαλογράμματη σειρά, σε γραφή Braille και QR code.

Προσβασιμότητα χώρου.



Από Μηχανής Θέατρο (Ακαδήμου 13- Μεταξουργείο).

Τηλέφωνο θεάτρου: 2105232097

Για κρατήσεις θέσεων από Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες με γραπτό μήνυμα ή βιντεοκλήση στην ΕΝΓ, 697-2945470.



Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, από τις 17:00 έως τις 00:20 το βράδυ, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.



Ελληνικές ταινίες που έχουν καταστεί καθολικά προσβάσιμες από την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών και φέρουν την πιστοποίησή της.



Πρόγραμμα εκδήλωσης



Αίθουσα Α

17:00 Καλωσόρισμα - Προλογίζει: Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτεχνικός διευθυντής φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ



17:10 «Σ' Αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει», η τελευταία ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου.

Κωμωδία| 2018 | 90' | AD+SDH



Πρωταγωνιστούν: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Φωτεινή Τσακίρη



Τι μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρτογράφητο νησάκι κάπου στο Αιγαίο; Δύο ανυποψίαστοι ξενομερίτες, ένας Γάλλος ευρωβουλευτής και μία νεαρή οικονομολόγος, φτάνουν με καΐκι στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και έρχονται σε επαφή με τον αλλόκοτο τρόπο ζωής και τις ανατρεπτικές ηθικές αξίες των κατοίκων του.

Τα λεφτά είναι ντεμοντέ και… no banks, nο streets, no cars, no rooms to let. Θα γνωριστούν με τον αλλοπρόσαλλο δάσκαλο και την πληθωρική χήρα του νησιού και θα παραδοθούν στη δίνη του έρωτα και σ’ αυτόν το γοητευτικό τόπο, που μπορεί να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων.



18:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



18:50 Προλογίζει: Ιάσων Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου.



19:00 «Θου - Βου Φαλακρός Πράκτωρ: Επιχείρησις Γης Μαδιάμ», Θανάσης Βέγγος

Κωμωδία| 1969 | Διάρκεια: 94’ |AD + SDH



Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βέγγος, Αντώνης Παπαδόπουλος, Τάκης Μηλιάδης, Σάσα Καζέλη, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Κία Μπόζου, Περικλής Χρηστοφορίδης, Ζαννίνος.



Ο αδέξιος πράκτορας Θου-Βου παίρνει επιτέλους το δίπλωμά του, αλλά η κρίση του επαγγέλματος τον αναγκάζει να ανοίξει μαζί με έναν συνάδελφό του, ένα κινητό γραφείο πρακτόρων.

Πρώτοι τους πελάτες είναι ένας σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος και ο παραγωγός του, οι οποίοι τους αναθέτουν τρεις φανταστικές αποστολές, με σκοπό να αποκτήσουν, κινηματογραφώντας τις γκάφες τους, ένα σπαρταριστό υλικό για την επόμενη ταινία τους.



20:34 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



20:45 Προλογίζει: Ορέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός διευθυντής φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.



21:00 «Το Προξενιό της Άννας», Παντελής Βούλγαρης

Δραματική | 1972 | Διάρκεια: 82’ |AD + SDH



Πρωταγωνιστούν: Άννα Βαγενά, Σμαρώ Βεάκη, Κώστας Ρηγόπουλος, Σταύρος Καλάρογλου, Αλίκη Ζωγράφου, Ειρήνη Εμιρζά, Αλέκος Ουδινότης, Μαρία Μαρτίκα, Μίκα Φλώρα, Νίκος Γαροφάλου, Λούλα Χρηστίδη, Γιώργος Μόρτον, Αθηνά Λαμπ.



Η Άννα, ψυχοκόρη μιας αθηναϊκής οικογένειας μικροαστών, προορίζεται για νύφη του συντοπίτη της Κοσμά. Συναντιούνται και περνούν μαζί την Κυριακή τους. Τα αφεντικά της Άννας, προκειμένου να μη χάσουν τις υπηρεσίες της, αλλάζουν γνώμη, ασκώντας της ψυχολογική πίεση. Η Άννα ξαναγυρίζει στη μίζερη ζωή της.



22:22 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



22:30 Προλογίζει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τάκης Σπετσιώτης.



22:40 «Μετέωρο και Σκιά», Τάκης Σπετσιώτης

Βιογραφική |1985 |101'|AD+SDH



Πρωταγωνιστούν: Τάκης Μόσχος, Νικόλαος Αλεξίου, Γιάννης Ζαβραδινός, Χρήστος Ευθυμίου



Η βιογραφία του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεορομαντικής και νεοσυμβολιστικής ποίησης, ο οποίος έζησε και δημιούργησε μέσα σε μια περίοδο γεμάτη από συνταρακτικά γεγονότα για την ιστορία της Ελλάδας.

Στην ταινία παρουσιάζεται το πορτρέτο ενός γόνου αριστοκρατικής οικογένειας, ο οποίος προκάλεσε την κοινωνία της εποχής του με τη σεξουαλική του ταυτότητα, τις κομμουνιστικές πεποιθήσεις του και γενικά τις αντισυμβατικές και ενίοτε ακραίες επιλογές του.



Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Greek Film Archive: Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134–136. Τηλ.: 210 3612046

Για κρατήσεις θέσεων από Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες με γραπτό μήνυμα ή βιντεοκλήση στην ΕΝΓ, 697-2945470.



Ο χώρος είναι φιλικός και προσβάσιμος σε ανάπηρους/ες - Εμποδιζόμενα Άτομα.

Η παρουσίαση των ταινιών υποστηρίζεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χειλανάγνωση.

Διατίθεται χώρος υγιεινής για όλους/όλες.

Προβλέπεται χώρος στάθμευσης οχημάτων των αναπήρων.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε μορφή Braille, μεγαλογράμματη σειρά και σε κώδικα QR.

Οι (σινεφίλ) σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι με τους χειριστές/τριές τους.



8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, στις 14:30 και στις 11.30 στο προσβάσιμο και φιλικό «Σύγχρονο Θέατρο»



«Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν» από την ομάδα «Συντεχνία του γέλιου» σε σύμπραξη με την «Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών»



Ξέφρενη κωμωδία του Άγγλου συγγραφέα Roy Kift.

Ο Άρης είναι ένας πιτσιρικάς που κινείται με αμαξίδιο.

Έχει μόλις μετακομίσει με την μητέρα του και την αδελφή του Ζήλη σε μια νέα περιοχή. Η εξερεύνησή της φέρνει τα δυο αδέλφια αντιμέτωπα με προβλήματα που έχει κάθε ανάπηρο άτομο στην καθημερινότητα.

Σύμμαχός τους, ο συνομήλικος Φάνης, με τον οποίο γνωρίζονται μέσα από μια παρεξήγηση άκρως ρεαλιστική και κωμική. Πώς όμως αντιμετωπίζεις τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις;

Γιατί ο κόσμος φτιάχνεται για μία κατηγορία, ενώ υπάρχει τόση ποικιλία;

Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και από τον Σούπερμαν ή υπάρχει και άλλος τρόπος;

Λέτε να γίνεται;

Ποιος λέει ότι δεν γίνεται…



Παίζουν: Γιώργος Κατσής, Βασίλης Κουκαλάνι, Μαρία Μοσχούρη, Τάνια Παλαιολόγου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης.



Σκηνοθεσία/ Μεταφορά/διασκευή: Βασίλης Κουκαλάνι και Αντώνης Ρέλλας.



Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη



Μουσική/Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς, Χατζηφραγκέτα

και Γιώργος (Τζούλιο) Κατσής στο τραγούδι: «Σούπερμαν»



Σκηνικά/κοστούμια: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου



Επιμέλεια Κίνησης: Εριφύλη Στεφανίδου



Φωτισμός: Γιώργος Αγιανίτης



Σύγχρονο Θέατρο (Ευμολπιδών 45 - Κεραμεικός)

τηλ. 21 0346 4380

Για κρατήσεις θέσεων από Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες με γραπτό μήνυμα ή βιντεοκλήση στην ΕΝΓ, 697-2945470.



Ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Ενδογλωσσικοί Υπέρτιτλοι στα Ελληνικά με στοιχεία που συμβάλλουν παράλληλα στην κατανόηση των ηχητικών σημάτων από Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες καθώς και Ακουστική

Περιγραφή στα Ελληνικά για τυφλούς/ές και ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε μεγαλογράμματη σειρά, γραφή Braille και σε κώδικα QR για τυφλούς/ές και ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ φυσικά, οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι/ες με τους χειριστές/τριές τους.

Με την αμέριστη συμπαράσταση της «Συντεχνίας του γέλιου» και του «Σύγχρονου θεάτρου», εξασφαλίστηκε η ανεμπόδιστη πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον με την δημιουργία ράμπας εισόδου, WC για κινητικά ανάπηρους θεατές/τριες, εξασφάλιση μόνιμων θέσεων για χρήστες/τριες αμαξιδίου, θέσεις θεατών/τριών με κινητικές βλάβες που δεν χρησιμοποιούν αμαξίδιο, καθώς επίσης σχεδιάστηκε η ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση της παράστασης για όλες και όλους.

Θέσεις Κωφών/βαρήκοων που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, θέσεις κωφών/βαρήκοων που χρησιμοποιούν τους Ενδογλωσσικούς Υπέρτιτλους, Θέσεις τυφλών και ανθρώπων με προβλήματα όρασης που θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής AD (με ή χωρίς σκύλο οδηγών τυφλών).



Τις ημέρες των παραστάσεων έχει εξασφαλιστεί στάθμευση για αναπηρικά αυτοκίνητα με μειωμένο αντίτιμο στο Gazi Parking: Τριπτολέμου 17, 11854 Αθήνα - Τηλ: 210 3210026, 6972 117800



H προσβασιμότητα περιεχομένου φέρει την πιστοποίηση της «Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών».