Αρσις του αποκλεισμού με θέατρο, μουσική και φαγητό

Το θέατρο και η ειρήνη κόντρα στο «θέατρο» του πολέμου, το φαγητό απέναντι στην πείνα, η χαρά της ζωής, εν τέλει, σε αντιπαράθεση με τον καθημερινό φόβο, την προσφυγιά, την ερήμωση και τον θάνατο.

Ποιος άραγε μπορεί να μιλήσει καλύτερα γι’ αυτά τα θέματα σήμερα στην Ελλάδα από τους χιλιάδες πρόσφυγες της ματωμένης Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής;

Και ποια μέρα θα μπορούσε να επιλεγεί αν όχι η αυριανή Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης, τίτλος που ακούγεται σαν ευφημισμός ή ουτοπική επιθυμία αλλά πόρρω απέχει δυστυχώς από την πραγματικότητα;

Στη Θεσσαλονίκη, που δέχτηκε άλλο ένα κύμα προσφύγων, η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων- και η ASB -Arbeiter-Samariter-Bund- διοργανώνουν αύριο μια τετράωρη γιορτή (14.00-18.00) στην Α΄ Προβλήτα του ΟΛΘ, στη διάρκεια της οποίας πρόσφυγες θα παίξουν θέατρο, θα μαγειρέψουν και θα παίξουν μουσική.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response» (Υποστήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα μέσα από ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο μοντέλο παρεμβάσεων) με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και της Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ECHO).

Οπως διευκρινίζει στην «Εφ.Συν.» η συντονίστρια του προγράμματος ΑΡΣΙΣ (ASB-ECHO), Μανταλένα Χατζώκου, «στην εκδήλωση θα προσφερθούν σε όσους έρθουν πιάτα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές που έχουν φέρει μαζί τους πρόσφυγες οι οποίοι φιλοξενούνται στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών. Επίσης θα διανείμουμε δωρεάν την έκδοση «Συνταγές της Μέσης Ανατολής»».

Θα έχει προηγηθεί θεατρικό δρώμενο από το «Εργαστήρι Κοινωνικού Θεάτρου» της ομάδας παιδαγωγών της ΑΡΣΙΣ στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών, το οποίο θα παρουσιάσουν άντρες από τη Συρία και το Ιράκ. Μέσα από θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς και τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, η παράσταση με τίτλο «Μια εμπειρία πολέμου» αναπτύσσεται με βάση τα προσωπικά βιώματα των μελών της ομάδας μέσα στον πόλεμο αλλά και πώς οι απλοί αυτοί άνθρωποι βίωσαν αυτή την εμπειρία στη βάση της ερώτησης «ξέρεις τι είναι να μπαίνουν ξαφνικά στο σπίτι σου και να πρέπει να αμυνθείς;» Στο δρώμενο, διόλου τυχαία φυσικά, ακούγεται απόσπασμα από το ποίημα του Μπρεχτ «Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου».

Μουσική και τραγούδια θα κλείσουν το τετράωρο: με το Κρουστόφωνο - Εργαστήρι Κρουστών, την ομάδα «Μουσικό Παιχνιδοθέαμα», μέλη της «Μπάντας του Δρόμου» που θα δώσουν μουσική παράσταση με τίτλο «Τραγούδια, Παιχνίδια και Κρουστά» και Κούρδους πρόσφυγες από τη δομή των Διαβατών που θα παίξουν μουσική και θα χορέψουν.

Εναν τσελεμεντέ 120 σελίδων, με συνταγές μαγειρικής της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής θα διανέμει δωρεάν αύριο στο λιμάνι η ΑΡΣΙΣ.

Η έκδοση είναι εντυπωσιακή, στη λιτότητά της, το στήσιμό της, οι συνταγές φαγητών, γλυκών, ψωμιού έχουν οδηγίες παρασκευής, ενώ απεικονίζονται και συστήνονται και οι άνθρωποι που τις δίνουν. Θα βρείτε συνταγές από το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Κονγκό, το Κουρδιστάν, τη Συρία, διατυπωμένες σε ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί.

Οπως αναφέρεται στη σεμνή εισαγωγή, «το καλοκαίρι του 2018, η ομάδα κοινωνικής παρέμβασης της ΑΡΣΙΣ στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών με την παρότρυνση των ίδιων των προσφύγων οργάνωσε σειρά εργαστηρίων μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής με την ενεργή συμμετοχή των φιλοξενούμενων.

Ομάδες γυναικών και αντρών ετοίμασαν παραδοσιακές συνταγές, αντιπροσωπευτικές του τόπου και της κουλτούρας τους, στους φιλόξενους χώρους των Κέντρων Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ (Πτολεμαίων 42 και Σπάρτης 9).

Αντίστοιχα εργαστήρια μαγειρικής οργανώθηκαν από τις ομάδες κοινωνικής παρέμβασης της ΑΡΣΙΣ στις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Ηπειρο (Δολιανά, Κατσικάς Ιωαννίνων και Φιλιππιάδα).

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται συνταγές με τα απαιτούμενα υλικά, τα «βήματα» για την εκτέλεσή τους και σχετικό φωτογραφικό υλικό».

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν σε τούτο το πρόγραμμα. Ξεχωρίσαμε και… προγραμματίσαμε ήδη, διότι γούστα είναι αυτά: το «Kaboli Pulao» και το ψωμί «Ναάν», το «Ghormeh Sabzi», το «Ψάρι a la Congolaise» και μας… τρώει η περιέργεια για τη «Μολοχία». Για γλυκό, άνευ διαπραγματεύσεων, «Κνάφε». Το ποτό, επιλογή σας.