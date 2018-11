Απόρθητο κάστρο το Βελιγράδι

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του φετινού Champions League πέτυχε ο Ερυθρός Αστέρας καθώς επικράτησε εντός έδρας της Λίβερπουλ με 2-0. Ταπεινωτική ήττα για την Μονακό στο «Λουί Ντε».

«Φωτιά» στον τρίτο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έβαλε η νίκη του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι επί της Λίβερπουλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Μίλαν Πάβκοβ που βρήκε δίχτυα δύο φορές (στο 22' και στο 28') χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του και διατηρώντας το αήττητο της έδρας.

Η αγγλική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει και στο δεύτερο ημίχρονο είχε αξιόλογες ευκαιρίες όμως οι γηπεδούχοι με άμυνα από «ατσάλι» κράτησαν το μηδέν. Το τελικό 2-0 σήμανε την πρώτη νίκη σερβικής ομάδας στο Champions League με τη μορφή που έχει η διοργάνωση από το 1992 και μετά.

FULL TIME



Crvena zvezda record famous victory against Liverpool

Club Brugge claim first group stage victory since 2005#UCL pic.twitter.com/npH0erurgp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 Νοεμβρίου 2018