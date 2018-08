Απολύθηκε πράκτορας του FBI για προεκλογικά sms κατά Τραμπ

Ο πράκτορας Πίτερ Στροκ, υψηλόβαθμο στέλεχος του FBI, απολύθηκε γιατί κατά την προεκλογική περίοδο έστελνε μηνύματα με το κινητό στη σύντροφό του κατά του προέδρου Τραμπ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Στροκ είχε μετάσχει στην έρευνα για την Κλίντον και στη συνέχεια για λίγο στο επιτελείο του εισαγγελέα Μιούλερ που ερευνά πιθανή ρωσική εμπλοκή στις εκλογές.

Ο Πίτερ Στροκ είχε δεχθεί σφοδρή κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους επειδή προεκλογικά έστελνε πολιτικά μηνύματα στη σύντροφό του, με υποτιμητικά σχόλια για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απολύθηκε από την υπηρεσία αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Έιταν Γκέλμαν.

Την απόφαση της απόλυσης σχολίασε και ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας «Επιτέλους» και επιτιθέμενος στο FBI σχολίασε ότι «οι δόλιοι παίκτες» στην υπηρεσία συνεχώς αυξάνονται ενώ ο Στροκ ήταν «ο επικεφαλής του κυνηγιού μαγισσών» που συντελείται εις βάρος του.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Αυγούστου 2018