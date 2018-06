Απελάσεις με το «έτσι θέλω» το νέο δόγμα

Επιστροφή στην ακροδεξιά ρητορική στο μεταναστευτικό για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσω Twitter, κάλεσε σε πιο σκληρή γραμμή κατά των μεταναστών και προσφύγων που μπαίνουν σε αμερικανικό έδαφος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε σήμερα νέα μέτρα που δεν έχει... διανοηθεί ούτε η πιο συντηρητική κυβέρνηση.

Παρά την κατακραυγή, παρά την μερική υπαναχώρηση στο θέμα των ανήλικων παιδιών, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως επιστρέφει στα σκληρά λόγια, προτείνοντας όσοι μπαίνουν στη χώρα να απελαύνονται στις πατρίδες τους «χωρίς δικαστές και δίκες».

Μετά από μπαράζ tweets όπου ασκούσε κριτική στους νόμους για τη μετανάστευση ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στον λογαριασμό του «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε όλους αυτούς να εισβάλουν στη χώρα μας. Όταν μπαίνει κάποιος θα πρέπει αμέσως, χωρίς δικαστές και δίκες, να τους στέλνουμε πίσω εκεί απ' όπου ήρθαν. Το σύστημά μας είναι κοροϊδία για την καλή μεταναστευτική πολιτική, τον Νόμο και την Τάξη. Τα περισσότερα παιδιά έρχονται χωρίς γονείς».

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να εισβάλουν στη χώρα μας. Ισχυρά Σύνορα, όχι Έγκλημα» συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Ιουνίου 2018