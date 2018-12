Η Τερέζα Μέι αναζητεί σανίδα σωτηρίας στην Ε.Ε., εισπράττει «όχι»

Αρκεί μια ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων για να καταλάβει κάποιος τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η πρωθυπουργός της χώρας μετά τις χθεσινές εξελίξεις στο Λονδίνο, όταν, υπό το βάρος ενός φιάσκου, η Τερέζα Μέι αναγκάστηκε να αναβάλει την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων για τη συμφωνία της με την Ε.Ε. για το Brexit.

«Αν ψηφίζαμε αύριο, η συμφωνία θα απορριπτόταν με μεγάλη διαφορά», παραδέχτηκε η επικεφαλής των Τόρις, παραδοχή που για πολλούς αναλυτές σήμανε την κατάρρευση των προσπαθειών που κατέβαλε η Μέι τα τελευταία δύο χρόνια για να πετύχει έναν συμβιβασμό με βάση τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε από την Ε.Ε. αλλά θα παρέμενε στην τροχιά της Ευρώπης.

Έτσι, η Βρετανίδα πρωθυπουργός επιστρέφει στις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη στη σύνοδο κορυφής που συγκλήθηκε εκτάκτως θα προσπαθήσει την ύστατη στιγμή να εξασφαλίσει περισσότερες παραχωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως οι Βρυξέλλες αρνούνται να διαπραγματευτούν ξανά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τουσκ, φρόντισε χθες να το ξεκαθαρίσει.

Όπως έγραψε στο twitter, ούτε η συμφωνία για την αποχώρηση ούτε το «δίχτυ ασφαλείας» (backstop) για τα σύνορα Ηνωμένου Βασιλείου - Ιρλανδίας θα τεθούν ξανά υπό διαπραγμάτευση. «Καθώς ο χρόνος εξαντλείται, θα συζητήσουμε επίσης (...) το σενάριο (αποχώρησης) χωρίς συμφωνία», διευκρίνισε.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.

— Donald Tusk (@eucopresident) 10 Δεκεμβρίου 2018