Αντίσταση «εκ των ένδον» στην κυβέρνηση Τραμπ

Ανυπόγραφο κείμενο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times, το οποίο φέρεται να έχει γράψει στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, αποκαλύπτει ότι γίνεται ενδοκυβερνητικός αγώνας «εναντίον των χειρότερων παρορμήσεων» του Ντόναλντ Τραμπ. Η αντίδραση του προέδρου ήταν μερικά οργισμένα «τιτιβίσματα» στα οποία μιλάει ακόμη και για προδοσία.

Το κείμενο-μαρτυρία, που φέρεται να έχει συντάκτη μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρει ότι εντός της κυβέρνησης υπάρχουν στελέχη τα οποία πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δρα με τρόπο «επιζήμιο για την αμερικανική δημοκρατία».

Το κείμενο τιτλοφορείται «Είμαι μέλος της αντίστασης μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ» και ο συντάκτης του υπογραμμίζει ότι δεν ανέλαβε δράση για να υποστηρίξει καθ' οιονδήποτε τρόπο τους Δημοκρατικούς, αλλά για να προστατεύσει τη χώρα από τη συμπεριφορά του 45ου προέδρου της.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε πρώτα απ' όλα καθήκον προς τη χώρα μας και ότι ο πρόεδρος συνεχίζει να δρα με τρόπο που είναι επιζήμιος για την καλή υγεία της δημοκρατίας μας», γράφει το ανώνυμο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπίσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς μας, και παράλληλα να εμποδίζουμε τις πιο λαθεμένες παρορμήσεις του κ. Τραμπ έως ότου να αποχωρήσει από το αξίωμά του», προσθέτει.

Μάλιστα, ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στην «ανηθικότητα του προέδρου», στην οποία εντοπίζει τη καρδιά του προβλήματος.

Ασφαλώς, αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει πράγματα αφότου ανέλαβε την εξουσία, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και η ενίσχυση του στρατού, ωστόσο υποστηρίζει πως όλα αυτά έγιναν «ενάντια» και «όχι χάρη» στον Τραμπ.

Όπως λέει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κυβερνά με «μικροπρεπή», «παρορμητικό» και «αναποτελεσματικό» τρόπο.

Το τελευταίο 24ωρο όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι ο αρθρογράφος, αναζητώντας ενδείξεις και στοιχεία για το ποιος θα μπορούσε -μέσω της αντίστασής του- να «ελέγξει» τη δράση του προέδρου Τραμπ.

Η σύνταξη των New York Times. Που αρνείται φυσικά να τον αποκαλύψει, εξηγεί ότι πήρε τη σπάνια απόφαση να δημοσιεύσει ανυπόγραφο άρθρο γνώμης κατόπιν του αιτήματος του συγγραφέα του, διευκρινίζοντας πως γνωρίζει ποιος είναι.

«Πιστεύουμε ότι η δημοσίευση αυτού του άρθρου είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούσε να επιτρέψει στους αναγνώστες μας να ενημερωθούν για μια σημαντική όψη» όσων γίνονται εντός της κυβέρνησης, αναφέρει στο προοίμιο του κειμένου, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη, μόλις μία μέρα μετά την προδημοσίευση αποσπασμάτων του νέου βιβλίου του βετεράνου δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ, στο οποίο σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός προέδρου που καταλαμβάνεται συχνά από οργή και παράνοια που οι συνεργάτες του είναι αναγκασμένοι να προσπαθούν να ελέγχουν για να αποφεύγονται τα χειρότερα.

Η αναμενόμενη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήρθε με μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter, όπου μεταξύ άλλων διερωτάται αν έχει διαπραχθεί το έγκλημα της «προδοσίας», την οποία γράφει με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

Σε αυτά τα tweets, ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους New York Times να αποκαλύψουν «αμέσως» το όνομα του «δειλού», να τον καταδώσουν στις υπηρεσίες πληροφοριών, εν ονόματι της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Σεπτεμβρίου 2018