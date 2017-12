«Αντίο» στο 2017 με ήττα είπε ο Παναθηναϊκός

Στα τελευταία δευτερόλεπτα έχασε τη νίκη ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια, σε ματς που έγινε στην Ισπανία και ήταν στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής για τη Euroleague.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 10-5 (νίκες - ήττες), τη στιγμή που η Βαλένθια σημείωσε μόλις την 4η της νίκη σε 15 παιχνίδια (ρεκόρ: 4-11).

A huge win for @valenciabasket behind a big 21 points from @ErickGreen pic.twitter.com/pspoE4rkhy — EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Καλάθη και κατάφερε να πάρει προσωρινά ένα διψήφιο προβάδισμα (11 πόντους), το οποίο ωστόσο εξανεμίστηκε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το ματς να πάρει μία άγρια ομορφιά με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

Στο τέλος, όμως, οι γηπεδούχοι -που προέρχονταν από 10 συνεχείς ήττες στη διοργάνωση- βρήκαν τις λύσεις και πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη.



Doornekamp connects with @tibor_pleiss for the big slam down the lane!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/y3U5jaK4cd

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Δεκεμβρίου 2017

Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ματ Λοτζέσκι με 17 πόντους (3/4 τρίποντα), ενώ ο Γκιστ βρέθηκε σε κακή ημέρα.

Τα δεκάλεπτα: 12-17, 32-32, 48-48, 67-63

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναθηναϊκός: Σίνγκλετον 9, Ρίβερς 7, Παππάς 3, Ντένμον 10, Γκιστ 3, Βουγιούκας 8, Λεκαβίτσιους 4, Γκάμπριελ, Όγκαστ 2), Λοτζέσκι 17, Αντετοκούνμπο.

Βαλένθια: Τόμας, Αμπάλντε 4, Βαν Ρόσομ 4, Ρούντεζ 2, Ντούμπλιεβιτς 11, Μαρτίνεθ 4, Πλάις 13, Γκριν 21, Ντούρνεκαμπ 8.

